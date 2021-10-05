هكذا تفاعل النجوم مع انقطاع خدمات مواقع التواصل!

تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”انستغرام” و”واتساب”، مساء أمس الإثنين، لعطل مفاجئ، أدى إلى توقفها عن العمل لمدة 6 ساعات.

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وأثار هذا الأمر غير المألوف، الكثير من ردود الأفعال وخصوصاً مع انتقال المشاهير للتغريد عبر حساباتهم على موقع “تويتر” الذي بقي وحيداً في الخدمة لعدة ساعات قبل عودة المواقع السابقة للعمل.

وتنوعت ردود أفعال المشاهير حول الموضوع، فمنهم من أخذ الأمر كنوع من الفكاهة ومنهم من تمنى أن تتوقف وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.

وعلق النجم السوري عابد فهد على الأمر قائلا: “الحياة من غير تواصل إجتماعي عبر الوسائط، ربما تتيح لنا الفرصة لعودة الحياة الطبيعية التي حكم عليها بالحبس الإنفرادي إلى الأبد”.

فيما كتبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي: “الحياة الاسرية لا تحتاج مواقع التواصل”.

وبدورها، كتبت النجمة اللبنانية نادين نجيم: “شوفي يا جماعة ليه عم تودعوا بعض ؟! نهاية العالم والاّ إيه ؟ في إيه بس ؟!”.

وكتبت نيكول سابا: “العالم كلو panic توتال الحمدلله نحنا جيل عاش ايام nokia وال ericsson وايام ما قبل السوشيال ميديا عشان نعرف نسيطر على اعصابنا ونتعامل مع المصيبة بحكمة وسيطرة”.

ومن جهته، كتب الممثل السوري معتصم النهار: “حسيت أنو الحياة أهدى وأروق حدا حاسس متلي؟؟؟ “.

وكتبت كندة علوش: “بعد العطل الي صاير لل الواتساب و إنستغرام و فسيبوك بتمنى من قلبي يصير عطل عام لكل الاپليكيشنز ومنصات التواصل الاجتماعي وناخد بريك لمدة شهر نرجع فيها لحياتنا القديمة بتفاصيلا الصغيرة الحلوة وبحميميتا قبل جنان وادمان السوشال ميديا وتطبيقات التواصل بتتمنوا هالشي؟ وقديش بتتحملو؟”.