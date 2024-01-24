هكذا تفاعل حاليلوزيتش مع إقصاء الخُضر المبكر من “الكان”

تفاعل الناخب الوطني الأسبق، وحيد حاليلوزيتش، مع الإقصاء المبكر للمنتخب الوطني، من كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

ونشر اليوم المدرب البوسني حاليلوزيتش، عبر صفحته الرسمية “فيسبوك”، صورة له رفقة لاعبي المنتخب الوطني تعود لمباراة المنتخب الوطني أمام روسيا في الجولة الثالثة لدور مجموعات مونديال البرازيل 2014.

والتي تأهل بعدها الخضر إلى الدور الثاني لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية في كأس العالم.

وكتب حاليلوزيتش على الصورة متضامنا مع الشعب الجزائري بعد الإقصاء المر من “كان” 2023:” ما خيبة أمل كبيرة! شعب فريد من نوعه”.

كما تفاعل الألاف من مناصري المنتخب الوطني، مع منشور الناخب الوطني الأسبق حاليلوزيتش، وتوجهوا له بالشكر على إلتفاتته الطيبة تجاههم.

كما تمنى عدد من محبي الخُضر، على عودة التقني البوسني، لتولي زمام العارضة الفنية لمحاربي الصحراء مُجددا.