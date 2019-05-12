هكذا تقضي أمل بوشوشة شهر رمضان المبارك

تحدثت الفنانة الجزائرية، أمل بوشوشة، عن يومياتها في شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنها في كل عام تقضيه في التصوير لأعمالها، إلا أنها هذه السنة، تقضيه بشكل مختلف.

وقالت أمل لموقع الفن: “كل سنة يدخل رمضان علينا ونحن في التصوير، والصيام مع التصوير يصبح أكثر صعوبة”.

وتابعت بوشوشة: ” ولكن هذا الشهر أجواؤه عائلية، أحب أجواء الأصدقاء والدعوات على الافطار بيننا، وهكذا اقضي الشهر”.

وأضافت الفنانة: “كما أنني أشاهد زميلاتي وزملائي الذين يقدمون أعمالا جديدة في رمضان”.

وعن مسلسلها “دولار” ، قالت أمل: ” هو مسلسل جديد ورائع بكل تفاصيله، ستشاهدون شيئاً مختلفاً عن الدراما التي شاهدناها سابقا”.

وعن موعد عرضه، قالت الفنانة الجزائرية، أن المسلسل، سيتم عرضه قريباً.