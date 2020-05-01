هكذا تقضي السيدة الأولى في فرنسا فترة الحجر الصحي

كشفت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بريجيت ماكرون، في حوار مع مجلة “باري ماتش” الفرنسية، عن يومياتها داخل الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا.

وأكدت السيدة الأولى في فرنسا، أنها لم تغادر قصر الإليزيه الرئاسي منذ 15 مارس الماضي.

وقالت بريجيت إنها تقضي يومياتها داخل الإليزيه، في المشاركة باجتماعات عبر الفيديو مع أزواج رؤساء الدول الأجنبية، ناهيك عن الإشراف على التدابير الوقائية داخل القصر.

وأشارت بريجيب أنها تحدثت مع زوجة رئيس كوريا الجنوبية، كيم جونج سوك، وزوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب.