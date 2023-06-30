قناة النهار هكذا تقضي المحامية خديجة مسلم أجواء عيد الأضحى بقلم قناة النهار نشر في 30 جوان 2023 - 16:37 عيد أضحى شارك غرِّد أرسل 200 0 هكذا تقضي المحامية خديجة مسلم أجواء عيد الأضحى إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/nsscE اقرأ أيضا هكذا تكون الطريقة الصحيحة لتقطيع لحم الأضحية في عيد الأضحى قناة النهار 28 جوان عيد أضحى مبارك.. تهاني العيد من مختلف الولايات قناة النهار 28 جوان بالألوان الزيتية..هكذا يبدع نبيل رحمون في نقل رسومات واقعية قناة النهار 20 جوان وزير التجارة :"هناك مغالطات.. المواد غير المدعمة مواد حرّة, الدولة لاتتدخّل في تسقيف أسعارها" قناة النهار 22 جوان ماريا تتحصل على أعلى معدل وطنيا في شهادة البيام بمعدل 19.95 بباتنة قناة النهار 26 جوان الطاهر آيت علجت .. علامة الجزائر في ذمة الله قناة النهار 14 جوان ميلة / وزير الداخيلة يقدم مساعدة رئيس الجمهورية إلى والد الطفلين المتوفين قناة النهار 15 جوان أحوال الطقس / أجواء صيفية على مختلف ولايات الوطن قناة النهار 16 جوان رئيس الجمهورية يشرف على حفل تكريم فريق اتحاد الجزائر عقب التتويج بكأس الكاف قناة النهار 11 جوان جولات رئيس الجمهورية إلى الخارج..رؤية إستراتيجية وإقتصادية جديدة قناة النهار 19 جوان