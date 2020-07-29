هكذا تقوم النيابة الإلكترونية بمعالجة شكاوي المواطنين

دخلت اليوم الاربعاء حيز الخدمة، الارضية الالكترونية الجديدة لتقديم شكاوي المواطنين عن بعد.

وحسب التوضيحات التي قدمها المدير العام لعصرنة العدالة، كمال برنو، فيمكن لكل شخص طبیعي ومعنوي، كالادارات والمؤسسات، الشركات الخاصة والجمعیات، تقديم شكوى وعریضة أمام النیابةٕ الكترونیا.

ويتم هذا عبر خطوات أولها الولوج الى أرضیة النیابة الإلكترونية، المخصصة لهذا الغرض، والمتاحة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.

بعد ذلك يتم النقر على خانة تسجیل شكوى، وملء استمارة تسجیل شكوى/عریضة عن بعد، بمجموعة من المعلومات الشخصية الخاصة بهويته كاملة، وعنوان إقامته، ورقم هاتفه المحمول، وكذا تحديد نوع شكواه/عريضته وإدخال مضمونها.

ويتم تحويل هذه الشكوى/العريضة بصفة آلية إلى ممثل النيابة، سواء وكيل الجمهورية بالمحكمة أو النائب العام بالمجلس القضائي، لاتخاذ الإجراء المناسب.

وبعد تصـرف ممثل النيابة في الشكوى، يتم إعلام المعني بمآلها والإجراءات المتخذة أو المطلوب اتخاذها، وذلك عبر أرضية النيابة الإلكترونية، وكذا عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) و/أو بريده الإلكتروني.