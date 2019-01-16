هكذا تكافح هند صبري الجوع

ستبدأ الفنانة التونسية هند صبري بتطبيق حيلة ذكية، وذلك بتحويل بقايا الطعام إلى سماد طبيعي، لزراعة الخضروات في حديقة منزلها.

وكانت هند قد بادرت للإنضمام إلى حملة “مكافحة الجوع حول العالم”، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

ونشرت هند صورة لها في حديقة منزلها على حسابها بتويتر، وكتبت “هناك ما يكفي من الغذاء لكل إنسان في العالم، ومع ذلك 1 من بين كل 9 أشخاص ينام جائعًا كل ليلة”.

وتجاوب جمهور هند صبري معها، ولفت بعضهم انتباهها إلى أن أغلبيتهم لا يملكون حديقة خاصة في منازلهم.

وطالبوا الفنانة التونسية، ببدء حملة أخرى للتبرع بالطعام للفقراء والمعوزين، والمنكوبين عبر الوطن العربي.

وتخصيص حسابات موثوق من مصداقيتها، لقبول التبرعات وتوزيعها، خاصة على اللاجئين في العالم العربي.

للتذكير، تحمل هند رسمياً لقب سفيرة النوايا الحسنة لمكافحة الجوع، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.