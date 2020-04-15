هكذا تكفل جزائريون مقيمون بألمانيا بالمواطنين العالقين

في أبهى صور التضامن والتكافل، بزمن الكورونا، التي اجتاحت العالم، عكف مجموعة من الجزائريين المقيمين بألمانيا، للتكفل بإخوانهم العالقين، إلى غاية العودة لأرض الوطن.

وروى أحد أعضاء المجموعة الخيرية الجزائرية بألمانيا، المدعو مصطفى، والمقيم في ألمانيا منذ أزيد من 22 سنة، لـ “النهار أونلاين”، تفاصيل التكفل بالمواطنين العالقين بألمانيا.

وأشار أن الجالية في ألمانيا بالتكفل بـ 9 مواطنين عالقين بسبب إجراءات كورونا، من حيث المسكن والملبس والدواء، مطمئنا عائلاتهم أن ذويهم بخير وعافية.

كما أكد محدثنا أن السلطات لم تتوانى في تلبية احتياجات العالقين، إذ قامت قنصلية الجزائر بألمانيا، بالتكفل بمجموعة منهم، فيما يبقى البعض منهم عند أقربائهم.

وأشار في السياق أن عدد الجزائريين العالقين بالأراضي الألمانية، يناهز 91 شخصا.

وأوضح محدثنا أن المجموعة الخيرية تنشط منذ اكثر من خمس سنوات، حيث يتكفلون بكل احتياجات الرعايا المقيمين بألمانيا.

من جانب آخر، أفاد مصطفى أن الجالية قامت بشراء قبر بـ 5 آلاف أورو، لدفن أحد الجزائريين الذي توفي في ألمانيا، حفاظا على حرمته، واقتداء بتعاليم ديننا الحنيف.

كما أكد أن جمعيتهم الخيرية، قامت بإرسال أكثر من 30 جثة الى الجزائر، لذويها الذين لم يتمكنوا من دفع تكاليف نقلها.

وعبر محدثنا عن أسفه من محاولة البعض سرقة أعمالهم ونسبها اليهم، بغرض التباهي، مؤكدا أن ما يقومون به مجاني، لغرض التكافل والتعاون التي أوصانا بها ديننا الحنيف.