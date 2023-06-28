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قناة النهار

هكذا تكون الطريقة الصحيحة لتقطيع لحم الأضحية في عيد الأضحى

بقلم قناة النهار
هكذا تكون الطريقة الصحيحة لتقطيع لحم الأضحية في عيد الأضحى
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هكذا تكون الطريقة الصحيحة لتقطيع لحم الأضحية في عيد الأضحى

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