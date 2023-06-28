قناة النهار هكذا تكون الطريقة الصحيحة لتقطيع لحم الأضحية في عيد الأضحى بقلم قناة النهار نشر في 28 جوان 2023 - 11:34 شارك غرِّد أرسل 92 0 هكذا تكون الطريقة الصحيحة لتقطيع لحم الأضحية في عيد الأضحى إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rtJJD اقرأ أيضا جيجل / غياب الثقافة البيطرية لدى المربي.. خـ.ـطر يهـ.ـدد الثروة الحيوانية والإنسان قناة النهار 08 جوان صريح جدا: هكذا يحترز الجزائريون من موجة الحر .. قناة النهار 20 جوان بوتين :" لانقفل الأبواب أمام المصنعين الأجانب ولانخاف المنافسة" قناة النهار 16 جوان وهران : حملة واسعة لتطهير الأحياء من السكنات الفوضوية قناة النهار 21 جوان تيزي وزو: ما سيلفا مصابة بسكوليوز تناشد المحسنين لإجراء عملية جراحية في تركيا قناة النهار 16 جوان هشام.. كفيف يجتاز إمتحان البكالوريا متحديا كل الظروف بجيجل قناة النهار 15 جوان عنابة : إستياء من إرتفاع أسعار الأضاحي قبيل أيام من عيد الأضحى قناة النهار 17 جوان هكذا يتحضر السجناء تحسبا لإجتياز شهادة البكالوريا بميلة قناة النهار 09 جوان مترشح لإجتياز البكالوريا :"تكلت على الترشيحات ماطاحوش ماعنديش فلاش ديسك في راسي نحفظ 43 مقالة" قناة النهار 13 جوان طالع هابط: شاهد إبداعات السلطات المحلية لإيغزر أوزاريف ببجاية قناة النهار 15 جوان