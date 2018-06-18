هكذا تلاعب موظفون بسجّل مداولات لإبرام صفقات وهمية  لأنابيب “خردة ”    

أسرّت مصادر “النهار أنلاين”، أنّ الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن ولاية تبسّة فتحت تحقيقا حول قضية فساد لاقتناء أنابيب حديدية.

غير صالحة للاستعمال مسافة 21 كلم عرضت للبيع في المزاد العلني سنة 2012، تورّط فيها كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قريقر بتبسة ونائبه، ورئيس مفتشية أملاك الدولة.

وأفضت التحريات حسب نفس المصدر إلى تورّط بعض موظفي البلدية، الذين تم استدعاؤهم وسماعهم في محاضر رسمية.

كما كشفت التحقيقات الأمنية، أن المشتبه فيهم اهتدوا إلى طمس أثار الجريمة من خلال سلسلة سرقات اقترفوها وعمليات تزوير عديدة.

حيث تمّ سرقة الملفات الإدارية الخاصة بالصفقات المبرمة وكذا سجل رسمي للمداولات لسنة 2012، فضلا عن تزوير بعض الوثائق الإدارية المتمثلة في محاضر الجلسات المنعقدة.

حيث وقفت الفرقة المحققة لدى تنقلها إلى مقر البلدية على اختفاء الوثائق والسجل لسنة 2012.

وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة تبسة بتهم اختلاس أموال عمومية و إبرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية من أجل تقديم امتيازات غير مبررة للغير.

التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية و سرقة سجّل رسمي و ملفات إدارية، أين تم إنجاز ملف قضائي في انتظار تقديمهم للمحاكمة.