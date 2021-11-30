هكذا تمت الإطاحة بعصابة “موح 14” المختصة في سرقة الشاحنات

تتكون من 9 عناصر تتراوح أعمارهم بين 21 و 37 سنة

الشبكة كانت تنشط بين بجاية والعاصمة واستولت على أزيد من 10 شاحنات وأعادت بيعها

أرجأت محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء، للدورة الجنائية المقبلة، ملفا يتعلق بشبكة مختصة في سرقة الشاحنات من نوع “jmc”، تورط في 9 أشخاص، ثلاثة منهم موجودون رهن الحبس المؤقت، وخمسة غير موقوفين، وواحد في حالة فرار، تتراوح أعمارهم بين 21 و37 سنة، وراح ضحيتهم 10 ضحايا تم الاستيلاء على مركباتهم، حيث تنشط الشبكة بين ولاية الجزائر وبجاية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 18 أكتوبر 2019، إثر شكوى تقدم بها مواطن يدعى “ب.ز” بخصوص تعض شاحنته من نوع “jmc” للسرقة من حيه في الدار البيضاء ملك لشركة خاصة فتحت فصيلة مكافحة تهريب السيارات للمقاطعة الشرقية تحرياتها واستغلال المعطيات، تحصلت عليها تمكنت من تحديد هوية أحد عناصر الشبكة، ويتعلق الأمر بالمتهم “م.هشام”، هذا الأخير الذي تم تتبع أثره وتوقيفه ببرج البحري، ولدى سماع أقواله، اعترف بنشاطه ضمن شبكة مختصة في سرقة المركبات في كل من ولاية الجزائر العاصمة وبجاية، وتمكنت من سرقة 7 شاحنات من نوع “jmc”، وذلك برفقة كل من “موح 14″، “حسين الروجي” والمدعو “عبد الحق،ع” و”جهاد” و”بيبو برمكي”، وذلك باستعمال سيارة من نوع “رونو سامبول” مستأجرة من وكالة لكراء السيارات وتارة سيارة من نوع “كليو كومبيس” ملك لـ “موح 14″، وتمت سرقة الشاحنات من كل من المنطقة الصناعية واد السمار، بلدية السمار، بلدية عين طاية، بلدية برج البحري، وكذا الحميز، كما أكد أن كل من المدعو “موح 14″ و”حسين الروجي” هما من يتكفلان بفتح أبواب الشاحنات محل السرقة، فيما يقوم المدعو “جهاد” بقيادتها وركنها في المكان المتفق عليه في بودوار أو بمجمع سكني “أولاد موسى”، أو الرغاية أو في مرأب يعود للمدعو “موح 14″، ليقوم صهر هذا الأخير المدعو “نصر الدين” ببيعها لأشخاص من معارفه، وتكمن مهمته في إيصال المجموعة للمكان المتفق عليه ومن دون النزول من المركبة، على أن يمنحه صهره “موح 14” بين مليون و3 ملايين سنتيم عن كل مركبة يتم بيعها.

ولدى توقيف “ح.نصر الدين” المكنى “نصرو”، نفى علمه بالسرقات التي يقوم به صهره المدعو “ز.محمد أمين” المكنى “موح 14″، وأصدقاؤه، وأكد أن صديقه المدعو “ا.نور الدين” هو من يتعامل مع صهره “موح 14” في مجال بيع وشراء الشاحنات.

وبتوسيع التحريات لأحد المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بالمدعو “ز.خ.عبد الحق”، وبتفتيش مسكنه، عثر به على 100 قرص مهلوس من نوع “ريفوتريل”، هذا الأخير نفى علاقته بسرقة الشاحنات، مؤكدا أنه تعرف منذ 5 أشهر على “موح 14″ و”حسين الروجي” وكذا “ب.يوسف” المدعو “جهاد” عن طريق جاره المدعو “ب.حسين”، هذا الأخير أجّر من عنده شقة من ثلاث غرف في حي “الكروش” بالرغاية، وأنه سمع هؤلاء ليلا يتحدثون عن سرقة الشاحنات، كما سمع “موح 14” يتصل عدة مرات بصهره المدعو “نصرو” الذي أحضر له المدعو “نونو العماري” لبيع الشاحنات.

وبسماع أقوال المدعو “ب.عبد الرحمن” المكنى “بيبو”، كشف أنه تعرف على “حسين الروجي” عن طريق “موح 14″، وأن هذا الأخير كان يتصل به من أجل إيصاله بمركبه والده إلى كل من بئر خادم، الرويبة وبومرداس، وعين طاية، برج البحري وبودواو، وبعدها يقوم بإيصاله إلى منطقة “قايدي” بباب الزوار، وكان يمنحه مبالغ مالية معتبرة، وأشار إلى أنه منذ حوالي 3 أشهر اتصل به “موح 14” وطلب نقله إلى بودواو، وذلك حوالي الساعة الثالثة صباحا، ولدى وصوله إلى برج الكيفان، التقى بـ “حسين الروجي”، أين ركب معه في السيارة ثم شاهد بعدها “موح 14” على متن شاحنة متجها إلى الطريق السريع بسرعة فائقة، وعليه توجها إلى منطقة “الحلايمية” في بودواو برفقة “حسين الروجي”، أين التقى “موح 14″، حيث أخبره أنه تمت سرقة شاحنة من برج الكيفان، ليقوم بإيصاله إلى منزله ببودواو ومنحه في اليوم الموالي مبلغ 3 ملايين سنتيم، نافيا علاقته بعملية السرقة.

وعليه وجهت للمتهمين جناية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية، جناية السرقة بتوافر ظرفي التعدد، الليل واستحضار مركبة.