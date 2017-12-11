هكذا تمت صفقة الإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

كشفت مصادر إعلامية أنّ حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقت تبرعات من الملياردير شيلدون أديلسون .

وهذا مقابل وعد بالإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني في حال نجاحه بالانتخابات الرئاسية.

وأوضحت المصادر، أنّ حملة الرئيس ترامب تلقت أثناء الانتخابات دعماً بملايين الدولارات من رجال أعمال مقربين من اللوبي الصهيوني في أمريكا مقابل وعود أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة الكيان الصهيوني.

وذكرت المصادر، أنّ كبار رجال الأعمال المقربين من اللوبي الصهيوني قاموا بضغوط كبيرة على ترامب

وهذا من أجل اتخاذ هذا القرار والإيفاء بوعده الذي قطعه لهم.