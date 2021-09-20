هكذا تمكنت الفاف من إفشال المؤامرة وتغيير توقيت المباراة

تمكن الإتحاد الجزائري لكرة القدم من إقناع الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بتغيير توقيت مباراة الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2022 أمام النيجر من الساعة الثانية زوالا إلى الساعة الثامنة مساء.

وراسل الإتحاد الجزائري لكرة القدم نظيره “الفيفا” يوم أمس الأحد بخصوص تغيير توقيت المباراة التي سيحتضنها ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة النيجرية نيامي يوم 12 أكتوبر من الثانية زوالا إلى السابعة مساء بالتوقيت المحلي ( الثامنة بتوقيت الجزائر).

وأكدت الفاف في مراسلتها للفيفا أن برمجة المباراة على الساعة الثانية زوالا من شأنها أن تشكل خطرا على لاعبي المنتخب الوطني بسبب الحرارة المرتفعة التي تشهدها العاصمة النيجرية نيامي في هذا الفصل.

وأكدت مصادر ال نهار المقربة من مبنى دالي ابراهيم أن الأمين العام لإتحادية النيجر لكرة القدم قد أكد بأن الأضواء الكاشفة لمل عب الجنرال سيني كونتشي تعمل بشكل عادي وأن الملعب جاهز لإحتضان مباراة الخضر الشهر المقبل.