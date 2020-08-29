هكذا تمكنت الوزارة من العثور على الملاكمة “إيمان خليف”

إستعملت وزارة الشباب والرياضة كل الوسائل المادية والبشرية للعثور على الملاكمة إيمان خليف التي ضاعت يوم أمس الجمعة بجبال تيكجدة، أين يجري المنتخب الوطني النسوي للملاكمة تربصه التحضيري تحسبا لأولمبياد طوكيو 2021.

وقام وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي بالإتصال بمصالح أمن ولاية البويرة مباشرة بعد ضياع الملاكمة، كما طالب بتشكيل خلية أزمة ترأسها الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة لمتابعة القضية.

كما قام أمس الوزير الخالدي بإرسال المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة نذير بلعياط لعين المكان، مع إعطاء الأمر بغلق مركز تيكجدة إلى غاية العثور على الملاكمة خليف أمينة.

للتذكير فإن التحريات الفعالة لمصالح الدرك الوطني خلال سهرة أمس مكنت من العثور على الملاكمة متواجدة الآن بمركز تيجدة وهي في حالة صحية جيدة.