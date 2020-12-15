هكذا تمكن حرس السواحل من إنقاذ البحارة الـ5 المفقودين ببوهارون في تيبازة

عثر صبيحة اليوم الثلاثاء في حدود الساعة الثامنة على بعد 30 كيلومترا شمال شواطئ بوهارون على البحارة الـ 5.

ووفق بيان وزارة الدفاع تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ للمصلحة الوطنية لحرس السواحل بقيادة القوات البحرية، على الساعة 15:05 مساء فقدان سفينة وعلى متنها 5 بحارة .

ليتم على الفور إطلاق عملية بحث وإنقاذ حيث سخرت القوات البحرية زورقي 2 إنقاذ، طوافين 2 لحرس السواحل.

بالإضافة إلى 4 زوارق نصف صلبة وحوامتي 2 بحث وإنقاذ للقوات البحرية.

وتمكن حرس السواحل من تحديد موقع سفينة الصيد المفقودة من طرف حوامات البحث والإنقاذ صبيحة اليوم وذلك على بعد 17 ميل بحري شمال بوهارون.

السفينة كانت متواجدة في حالة انحراف في عرض البحر في حالة انحراف عرض البحر اثر عطل في المحرك قبالة سواحل بوهارون بتيبازة.

وفي حدود الساعة الثامنة صباحا وعلى بعد 30 كيلومترا شمال شواطئ بوهارون تم العثور على البحارة الـ5 من قبل حرس السواحل.

السفينة كان متنها 5 بحارة، على الفور أطلقت عملية بحث وإنقاذ بإقحام زورقي 2 إنقاذ، طوافين 2 لحرس السواحل، 4 زوارق نصف صلبة وحوامتي 2 بحث وإنقاذ للقوات البحرية.

وإنتهت العملية بإنقاذ البحارة الـ5 واجلاءهم إلى ميناء بوهارون في صحة جيدة أين تم تسليمهم للحماية المدينة لنقلهم الى المستشفى.