هكذا تمّ إحراق قرى وغابات تيزي وزو!

“النهار” تنفرد بتفاصيل إضرام النار في الولاية

المواطنون ألقوا القبض على ٣ مشتبه فيهم وسلّموهم لمصالح الدرك الوطني في تيزي راشد

كشف سفيان مختاري، رئيس بلدية “آيت موالو” التابعة لدائرة “تيزي راشد” في ولاية تيزي وزو، في تصريح لـ”النهار”، عن توقيف ٣ مشتبه فيهم، أول أمس، في إضرام الحرائق.

وقال ذات المسؤول، إنه بدأ يتلقى مكالمات من طرف المواطنين، مفادها رؤيتهم لسيارتين، إحداهما من نوع “ساكسو” والأخرى من نوع “إيبيزا”، أين كان يقوم راكبوها بإضرام النيران في الغابات المتاخمة للطريق الوطني رقم ١٢، وهو الطريق المؤدي إلى قرية “آيت نوار”.

وقال محدثنا إنه قام بإخبار لجان القرى من أجل أخذ احتياطاتهم اللازمة وتوخي الحذر، وبعد مرور هؤلاء الأشخاص على الأماكن المقصودة، اندلعت فيها ٣ حرائق في حدود الساعة الثانية زوالا، ليتم توقيف سيارة من نوع “إيبيزا” كان على متنها ٣ أشخاص، ليتم تسليم الموقوفين لمصالح الدرك الوطني.

وفي اتصال هاتفي أجرته “النهار” مع الرائد أوشان نور الدين المكلف بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أكد بأن المشتبه فيهم أوقفوا وهم يتواجدون على مستوى مصالح الدرك الوطني، وقد أنكروا التهم الموجهة إليهم، وقالوا إنهم تنقلوا إلى المنطقة لزيارة أحد أقاربهم.

من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، في تصريح خصّ به “النهار”، بأن جرى توقيف ٣ مشتبه فيهم، رافضا الإدلاء بأيّ تفصيل يخصّ القضية حفاظا على سرية التحقيق.