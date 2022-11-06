هكذا تمّ تهريب زيت المائدة إلى تونس من طرف تجار مضاربين بتبسة

كشفت التحقيقات التي باشرتها السلطات القضائية في حق التجار المضاربين بالمواد الغذائية المدعمة، عن عملية تهريب لمادة زيت المائدة من ولاية تبسة إلى دولة شقيقة عبر الشريط الحدودي ببلدية سيدي فرج لولاية سوق اهراس. بحيث كان ناقل لدى الخواص يقوم بنقل المادة من احدى المحلات التجارية المتواجدة في مخزنيين اثنين، على متن مركبتين. تم ضبطه في حالة تلبس وهو يغادر المخزن، وبحوزته 100 لتر من مادة الزيت ذات سعة 5 لتر. بغرض تسليمها لفلاح الذي بدوره يقوم ببيعها بطرق ملتوية عن طريق المضاربة في الأسعار ومن ثمة تهريبها عبر الحدود الشرقية للبلاد.

بحيث كلّلت التحريات بتوقيف 10 متهمين من بينهم تاجرين وفلاح من ولاية تبسة، سيواجهون أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء تهما تتعلق بجناية المضاربة غير المشروعة المرتكبة من طرف جماعة اجرامية منظمة، جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، جنحة خداع المستهلك بأي وسيلة، جنحة التهريب باستعمال مركبة، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.

تعود وقائع القضية إلى يوم 4 أكتوبر 2022، في حدود الساعة الخامسة مساء، على اثر معلومات وردت لأفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالونزة، مفادها أن المسمى ” ل.رضا” صاحب محل لبيع المواد الغذائية بحي البياضة الجديدة بالونزة لولاية تبسة، يقوم بالمضاربة وتهريب مادة زيت المائدة، اذ تبين في اطار التحقيق أن المتهم يستغل الباب الخلفي لمحله التجاري لتسليم هذه المادة المدعمة، لمهربين يستعملون سيارتين من نوع ” بيجو 505″ وسيارة من نوع ” رونو 21″، اذا وبعد تنقل ذات المصالح تم مشاهدة سيارة تغادر مخزن المحل، وعلى الفور تم توقيفها وتوقيف سائقها المدعو ” ع.عبد الكريم ” كما تم حجز 100،دلو سعته 5 لتر من زيت المائدة، كما أسفرت العملية بعد تفتيش المحل والمخزنيين الخاصين بالمتهم، عن حجز 1600 قارورة بسعة 1 لتر من نفس المادة، 456 قارورة ذات سعة 2 لتر، 4 دلاء ، بالاضافة الى 67 حزمة عجائن ذات منشأ تونسي بدون وسم بمجموع 804 كلغ، و130،كيس فرينة منتهية الصلاحية مخبئة في المخزن، فتم اقتياد المتهم ” رضا” مع 4 عمال بالمخزن ويتعلق الامر بالمدعو ” ب.ح”،” م.ه”، “ع.ن”، “”م.م”،” أ.ط” لاستكمال اجراءات التحقيق.

وصرح المتهم سائق المركبة المدعو ” ع.عبد الكريم” يعمل ناقل للخواص، أنه قام بشحن 100 دلو من زيت المائدة ذات سعة 5 لتر، على متن سيارته من محل المتهم ” ل.رضا” لتسليمها للمدعو ” ب.حسين” فلاح من منطقة سيدي فرج بمحاذاة الشريط الحدودي لولاية سوق اهراس، بطلب منه مقابل مبلغ مالي يجهل قيمته، كما اعترف انه معتاد نقل مادة زيت المائدة الى المحلات التجارية بقرية عين سيدي الصالح بونزة.

من جهته صرح المتهم الرئيسي صاحب المحل ” ل.رضا” ان يقوم بتزويد محله بالمواد الغذائية بما في ذلك زيت المائدة، من سوق الجملة بعين مليلة، أما المحل فيقوم لتسييره المسمى ” ب.حسين”، في حين يتولى تسيير المخزن المدعو ” ن.محمد الامين”، مضيفا أنه أعطى الصلاحيات لمسير المخزن لبيع المواد الغذائية بما فيها ” زيت المائدة “، بالجملة دون أن يعلم وجهتها، كما انه يجهل وجود مواد منتهية الصلاحية بالمخزن.

كما اضاف المتهم أنهوفي صبيحة يوم 4أكتوبر 2022، كان متواجدا بعين مليلة، وانه قام بتسديد ثمن البضاعة ببنك الخليج بحوالي 40 مليون سنتيم، كما أنه من المحتمل ان نصف الكمية تم جلبها أما الباقي فتأخر تزويدهم به الى تاريخ لاحق.