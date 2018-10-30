هكذا تم إحباط أكبر عملية لإغراق مدينة العلمة “بالزطلة”

أحبطت عناصر أمن تيموشنت التابعة لفرقة البحث والتحري، أول أمس، محاولة إغراق مدينة العلمة بولاية سطيف بقنطار من الكيف المعالج.

وتعود تفاصيل القضية إلى الإطاحة بشخص مشتبه به في عين تيموشنت أين ضبط معه ما يقارب قنطار وثلاث كلغ من الكيف المعالج.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشخص الموقوف إعترف في التحقيق أن الكمية تعود لشخص ينحدر من مدينة العلمة بولاية سطيف.

على اعتبار انه مجرد سائق لديهم مهنته إطاعة الأوامر وتوصيل الحمولة وفقط.

وعند تمديد الإختصاص من طرف فرقة “bri” التابعة لعين تيموشنت، إلى ولاية سطيف وعن طريق تتبع المكالمات الهاتفية بين الموقوف والمشتبه فيهم.

توصلت الفرقة إلى توقيفهم في حدود منتصف الطريق بين مدينة سطيف ومدينة العلمة.

أين ضبطوا مبلغ مالي ضخم يقدر بقيمة كمية المخدرات التي من المرجح أن يكون ثمنها.

لتقوم ذات الفرقة بطلب إذن بالتفتيش من طرف وكيل جمهورية العلمة الذي سمح بتفتيش منزل المتهم.

ومعرض السيارات المتواجد بالطابق الأرضي، إلا أن إمكانية العثور على كميات أخرى باءت بالفشل.

وحسب نفس المصدر، فإن المتورطين في إغراق مدينة العلمة بكميات هائلة من المخدرات.

وأمام القرائن والأدلة التي تثبت تورطهم، تم إقتيادهم إلى محل إختصاص محكمة تيموشنت لمواصلة التحقيق معهم.

كما تجدر الإشارة أن المتهم الرئيسي بمدينة العلمة إبن أكبر التجار بالمنطقة، ويملك قاعة عرض بيع السيارات الفخمة.