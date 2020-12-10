هكذا تم احباط عملية تهريب 200 غرام كوكايين و34 ألف قرص مهلوس بميناء العاصمة

أفشلت المصالح المختصة على مستوى ميناء الجزائر محاولة لتهريب وإدخال 200 غرام من الكوكايين و 34 ألف قرص مهلوس كانت محملة على متن سيارة قادمة من فرنسا.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار اونلاين فإن القضية التي توجد على مستوى محكمة سيدي محمد، فإن السيارة ملك لأحد الجزائريين المغتربين بفرنسا

وأضاف ذات المصادر ان صاحب السيارة منح وكالة لصديقه من اجل استلام السيارة بعد اتمام الاجراءات على مستوى ميناء الجزائر العاصمة ، واكدت ذات المصادر أن قيمة المحجوزات تبلغ 1.7 مليار سنتيم

وخلال التحقيق مع الشخص الذي ذكر اسمه في وكالة الاستلام تم العثور على رسائل نصية حول محادثات جرت بينه و بين صاحب السيارة.

وتمكنت الجهات المعنية من إثبات أن المعني كان على علم بالمحجوزات التي كانت في السيارة.