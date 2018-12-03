هكذا تم اختطاف الطفل هشام من طرف عصابة لإستغلال الأطفال بتيارت

قام “النهار” بزيارة لبيت العائلة وبعد قرابة الأسبوع من إختفاء الطفل شرق هشام ذو 14 سنة من بلدية مدريسة بتيارت والذي تم تحريره من أيدي مختطفيه بعد أسبوع كامل من البحث.

حيث تحفظت عائلته عن غيابه مخافة تواجده لدى أحد من أقربائه غير أن مرور الايام بعث تخوفها لتبلغ الجهات الأمنية للدرك الوطني كما دخل العديد من أفرادها في رحلة بحث كانت أولاها بعد تلقيهم مكالمة هاتفية بأن الطفل هشام متواجد بمدينة السوقر بتيارت.

ليتم تنقل أفراد العائلة الذين عاينوا عدة أماكن مع تبليغ الشرطة على مستوى مدينة السوقر التي بادرت هي الأخرى في فتح تحقيق في قضية الطفل هشام وبعد ورود معلومات بتردد الطفل رفقة بعض الاشخاص.

تم الترصد لهم حيث تمكن افراد الشرطة من القبض على 3 اشخاص تورطوا في قضية إختطاف الطفل هشام والتحقيق معهم.

“تلفزيون النهار ” وقصد الوقوف على حيثيات أكثر على قضية إختطاف الطفل هشام تم التنقل الى مسكنه على مستوى بلدية مدريسة بتيارت حيث وقفنا على إرتياح العائلة بعد العثور على الطفل معافى وبصحة جيدة.

كما صرحوا لنا بحيثيات قصة إختفاءة التي بدأت أطوارها من السوق الاسبوعي للبلدية حيث تعرف الطفل على شخص مجهول والذي قام بإغراءه وشراء حاجيات له وإدعاءه بالعمل معه في رعي الماشية.

ليذهب الطفل رفقة هذا الشخص الى مدينة السوقر حيث تم التحكم في كل حركات الطفل ومراقبته وكذا إستغلاله في سرقة وبيع الهواتف النقاله.

حيث تم تلقينه طرق ذلك مع ممارسة التهديد بكافة السبل على الطفل الذي وجد نفسه مراقب ومهدد حيث لم يستطع الإفلات من هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يهددونه ويستغلونه للعمل لصالحهم مع مشاهدته لمشاهد السيوف والاسلحة البيضاء والاقراص المهلوسة.

للإشارة أن لحظة توقيف المتهمين تم العثور كذلك على صورتين لطفلين آخرين وهو ما يعكس أن هؤلاء كانوا يعملون على البحث عن إستغلال الأطفال لصالح العمل بطرق مشبوهة.

مع العلم أن المتهمين يجري التحقيق الكامل معهم للوقوف على كامل أفراد الشبكة المتورطين في إختطاف هذا الطفل مع مطالبة عائلته لتطبيق القوانين وردع مثل هؤلاء الأشخاص حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر.

مع وعي المواطنين في قضية التبليغ السريع للوقوف على الحد من مثل هذه الأعمال الإجرامية التي قد تودي الى ما لا يحمد عقباه.