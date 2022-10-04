هكذا تم استقبال وزير السياحة في تنزانيا

حلّ، اليوم الثلاثاء، وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، بمطار كليمنجارو بجمهورية تنزانيا. وهذا في اطار زيارة عمل رسمية بمناسبة أشغال الدورة الـ65 للجنة إفريقيا للمنظمة العالمية للسياحة.

كما أشار بيان وزارة السياحة، أن أشغال لجنة افريقيا للمنظمة العالمية للسياحة، ستنظم في الفترة الممتدة من 5 إلى 5 اكتوبر. بمدينة اروشا التنزانية.

وتم استقبال حمادي، من طرف وزيرة الموارد الطبيعية والسياحة لجمهورية تنزانيا الاتحادية، وسفير الجزائر بتنزانيا . بمشاركة فرقة من الراقصين على أنغام الموسيقى الافريقية.