هكذا تم اعتقال سفاح فلوريدا

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هكذا تم اعتقال سفاح فلوريدا
بقلم أمينة ج

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أنّ مطلق النار داخل مدرسة في ولاية فلوريدا الأمريكية حاول الفرار من موقع الجريمة والإختفاء بين التلاميذ.

وأضافت المصادر، أنه تم اعتقال مطلق النار في الوقت الذي حاول الاختفاء بين الثلاميذ.
وفي وقت سابق قالت ، الشرطة انها ألقت على المشتبه به في إطلاق النار.

وهو نيكولاس يبلغ من العمر 19 عاما وكان طالبا في المدرسة المذكروة قبل أن يتم فصله لأسباب تأديبية.
وتم العثور في موقع الحادث على أسلحة وذخيرة.

للإشارة ، أسفر إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في ولاية فلويدا أمس الأربعاء عن مقتل 17 شخصا.

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