هكذا تم اقتياد جمال بن اسماعيل إلى ساحة الموت احتفالا بتوقيفه

كشفت جلسة استجواب المتهم “ح.احسن” أنه بعد حادثة تخريب سيارة بيضاء اللون من نوع ” كليو”. بأعالي اربعاء ناثيراثن، التي النيران مساحات شاسعة منها. تم القاء القبض على الضحية المرحوم جمال بن اسماعيل من قبل رجال الشرطة التابعة لاقليم الاختصاص.

وخلالها تتبع العشرات من سكان المنطقة السيارة الى غاية وصولها الى ساحة عبان رمضان. اين التف حولها المئات من اغلبهم سكان المنطقة وخارجها المقيمين بالولايات المجاورة ممن قدموا لاخماد الحرائق.

بحيث وبعد اعتراف المتهم بصعوده اعلى مركبة الشرطة التي كان جمال بن اسماعيل بداخلها. بحجة الاطلاع على الأحداث نزل من اعلى السيارة. فيما قام الحشود بمحاصرة المركبة لينصرف من مسرح الجربمة ناكرا مشاهدته الجريمة او مشاركته فيها.

غير أن النيابة واجهه باعترافاته اين صرح بأنه بعد اقتحام مقر الأمن الحضري قام بإرسال فيديوهات من منبر الموت. غير ان المتهم صرح بأنه لم يكن هو المرسل بل استقبل تلك الفيديوهات من أشخاص لا يعرفهم يقطنون بالمنطقة.