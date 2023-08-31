هكذا تم الإطاحة بشبكة إجرامية كانت بصدد ترويج مليون “صاروخ” بالعاصمة

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة مؤخرا ملف شبكة اجرامية مختصة في الاتجار الغير شرعي بالمخدرات. على محكمة الجنايات الابتدائية بالدارالبيضاء. أين سيتابع فيها 5 بإيداع 5 متهمين موقوفين بسجن الحراش.

بحيث سيواجه المعنيون جناية الحيازة والإتّجار غير شرعي بالمؤثرات العقلية. وجناية النقل والتخزين والبيع في اطار جماعة اجرامية منظمة.

وفي ملف القضية فإن الوقائع انطلقت شهر مارس 2022، اثر معلومات مؤكدة مفادها وصول كمية معتبرة من المؤثرات العقلية الى العاصمة قادمة من ولاية عين تيموشنت ووهران، يقوم بجيبها بجلبها أشخاص من ذوي السوابق العدلية للاتجار بها باقليم العاصمة.

وعقب عمليّة ترصد وتتّبع دقيقة من قبل مصالح الشرطة القضائيّة بمقاطعة الدّار البيضاء. أفلحت مصالح الأمن، من توقيف المشتبه فيهم الذّين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، في حالة تلبّس بحيازة مليون قرص مهلوس، تم ضبطها معلبة داخل 100 علبة كرتونية. كانوا بصدد توجيهها للترويج، إذ كللت العملية حسب ذات المصادر بحجز 4 سيارات، كان يستعملها المتشبه فيهم في تنقلاتهم في نشاطهم المشبوه.