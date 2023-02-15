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قناة النهار

هكذا تم الإعتناء بالكلب “فلوكي” الذي ساعد في عمليات الإنقاذ بسوريا بعد عودته إلى الجزائر

بقلم قناة النهار
هكذا تم الإعتناء بالكلب “فلوكي” الذي ساعد في عمليات الإنقاذ بسوريا بعد عودته إلى الجزائر
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/0GVDm
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