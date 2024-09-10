هكذا تم تهريب أدوية الإجهاض عبر المطار لبيعها لأطباء متخصصين وفتيات قصّر

كشفت تحريات أمنية قضائية عن جريمة خطيرة، تتعلق بتهريب أدوية الإجهاض، التي تعد من الأدوية النادرة في الجزائر. انطلاقا من مطار تركيا إلى مطار هواري بومدين بكميات معتبرة، عبر رحلات الخطوط الجوية الجزائرية.

وذلك عن طريق اخفاء الدواء الذي في حقيقته يستعمل لعلاج قرحة المعدة، بداخل حقائب السفر من طرف رعية تركية. مكلّف بالعلاقات بين المستشفيات التركية بالجزائرو يعمل كمهندس مدني بالشركة الخاصة SARL TESS المتخصصة في البناء. ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.ص” مُقيم بجسر قسنطينة برفقة زوجته المسماة “ز.ر”. التي لعبت دور الشراكة في الترويج للدواء عبر مواقع التواصل التواصل “فايسبوك”. وهو الحساب الذي فجّر قضية الحال. والخطير في القضية أن الدواء اشتراه أطباء خواص في تخصصات عديدة على غرار فتيات منهن قصّر.

“انطلاق التحريّات”

كما رصدت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى فصيلة مكافحة المساس بالأداب العامة ومن خلال متابعة مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. عبر تطبيق “الفايسوك”، “ماركت بلايس” حساب الحامل للاسم المستعار CYTOTEK 200G ALGER. يقوم صاحبه بعرض للبيع أدوية تستعمل في عمليات الإجهاض. من خلال التواصل مع صاحب الحساب، تبين أن فتاة تقوم بالترويج للدواء، بوساطة رعية من جنسية تركية. مباشرة للتحريات تم توقيف المشتبه فيه “بوكان صليح” على متن سيارة من نوع “سيات ابيزا” مسجلة باسم المدعوة “ز.ر”. وبعد تفتيشه جسديا ضبط بحوزته 22 قرص من نوع(CYTOTEK 200G) سيتوتاك .

لدى سماع المعني، صرح أن حساب “الفايسبوك” الحاملة للاسم المستعار CYTOTEK 200G ALGER ملك لخطيبته المدعوة “ز. ريم” والمقيمة برفقته بمسكنه المؤجر الكائن، ليتم إيقاف المعنية في نفس اليوم في حدود الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وأضاف المشتبه فيه أن الدواء الذي ضبط بحوزته يستعمل في عمليات الإجهاض كما أنه كان بصدد ترويجه وعرضه للبيع. محتسبا سعر حبة الدواء بـ 17000 دج.

كما اعترف أن خطيبته المدعوة “ز.ريم” هي من تتواصل مع الراغبين في شراء الأقراص. أما هو فيتنقل هو لتسليم البضاعة لأصحابها على متن المركبة المسجلة باسمها.

لدى سماع المشتبه فيها “ز.ريم”، اعترفت بأنها تعرفت على الرعية التركي، منذ حوالي 06 أشهر. اين عرض عليها مشاركته في عملية بيع الأقراص المستعملة في عمليات الإجهاض. والتي يقوم بجلبها معه من دولة تركيا فوافقت.

وخلال تلك الفترة قام بجلب معه حوالي 15 صفيحة قام ببيعها لطبيب أسنان يعمل بولاية تيبازة.

مواصلة تصريحاتها أنه وخلال شهر أوت قام من جديد بجلب كمية أخرى مقدرة بحوالي 20 صفيحة. والتي قام بعرضها للبيع على صفحته للفايسبوك CYTOTEK 200G ALGER ا مشيرة أن اغلب الزبائن كانوا يتصلون بهما بدليل من أطباء خواص ومن مختلف التخصصات.

كما أضافت أنها قامت ببيع الأقراص لنساء من مختلف الأعمار وحتى لفتاة قاصر تبلغ من العمر حوالي 15 الأمر كانوا يعرضون الأقراص مقابل مبلغ 10000 دج ليرفعوا السعر إلى

17000 دج.

مواصلة للتحريات، تم تفتيش مسكن الرعية التركي الكائن بتعاونية حمزة مجموعة ملكية رقم 525 قسم 01 بلدية جسر أين تم ضبط 172 حبة دواء من نوع CYTOTEK 200G بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 50 الف دج مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 130 ليرة تركية.

كما تم تفتيش مسكن المشتبها “ز.ر” الكائن بقصر البخاري المدية.