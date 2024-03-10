هكذا تم توزيع الحجاج على مطارات الإقلاع

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، عن توزيع الحجاج الجزائريين على مطارات الاقلاع المعتمدة لنقلهم إلى البقاع المقدسة لموسم حج 1445هـ/2024م ، حسب ما أفاد به بيان للديوان.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم تخصيص مطار الجزائر لنقل الحجاج القادمين من ولايات الجزائر، الشلف، المدية، برج بوعريريج. بومرداس، بجاية، تيزي وزو، تيبازة، البويرة، البليدة، عين الدفلى، المسيلة وتيسمسيلت.

وتم تخصيص مطار أدرار لنقل حجاج من كل من أدرار، تيميمون وإن صالح، فيما يتكفل مطار الأغواط بحجاج ولايتي الأغواط والجلفة.

كما سيتكفل مطار باتنة بنقل حجاج ولايات باتنة، خنشلة، بسكرة وأولاد جلال. بينما يتولى مطار بشار نقل حجاج ولايات بشار، بني عباس وتندوف.

أما مطار تامنغست، فقد خصص لحجاج ولايات تامنغست، إن قزام وبرج باجي مختار، فيما يضم مطار تلمسان حجاج تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس وعين تيموشنت.

ولنفس الغرض، خصص مطار عنابة لنقل حجاج ولايات عنابة، قالمة، سوق أهراس، الطارف وتبسة. فيما يتولى مطار غرداية التكفل بنقل حجاج ولايتي غرداية والمنيعة.

ومن المنتظر أن ينقل مطار قسنطينة الحجاج القادمين من ولايات قسنطينة، ميلة، جيجل، أم البواقي، سطيف وسكيكدة. ومطار ورقلة ولايات ورقلة، توقرت، الوادي، المغير، إليزي وجانت.

وبرمج مطار وهران لتغطية ولايات وهران، معسكر، تيارت، مستغانم، غليزان، البيض وسعيدة.

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