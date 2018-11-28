هكذا تم توزيع ميزانية التسيير في مشروع قانون المالية لـ 2019

تضمن مشروع القانون المتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي تم المصاقة عليه بالإجماع اليوم بمجلس الأمة.

مبلغ قدره 4.954.47 مليار دج لتغطية نفقات التسيير، مقابل 4.584.46 مليار دج سنة 2018.

كما تم توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات كالآتي :

رئاسة الجمهورية : 8.22 مقابل 7.86

مصالح الوزير الاول : 4.49 مقابل 4.45

– الدفاع الوطني : 1.230 مقابل 1.118.3

الداخلية والجماعات المحلية 418.4 مقابل 425.57

الشؤون الخارجية : 38.06 مقابل 35.21

العدالة : 75.86 مقابل 74.54

المالية : 86.98 مقابل 86.82

الطاقة : 50.8 مقابل 50.8

صناعة ومناجم : 4.72 مقابل 4.61

الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري : 235.29 مقابل 211.81

المجاهدين : 224.96 مقابل 225.17

الشؤون الدينية والاوقاف : 25.28 مقابل 25.24

التجارة : 18.38 مقابل 19.98

الموارد المائية : 14.14 مقابل 14.01

البيئة والطاقات المتجدد : 2.13 مقابل 2.13

الاشغال العمومية والنقل : 49.96 مقابل 25.98

السكن و العمران والمدينة : 16.28 مقابل 16.62

التربية الوطنية : 709.55 مقابل 709.55

التعليم العالي والبحث العلمي : 317.33 مقابل 313.33

التكوين و التعليم المهنيين : 46.84 مقابل 46.84

العمل و الشغل والضمان الاجتماعي : 153.7 مقابل 154.01

السياحة والصناعات التقليدية : 3.2 مقابل 3.15

الثقافة : 15.28 مقابل 15.27

التضامن الاجتماعي : 67.38 مقابل 67.38

العلاقات مع البرلمان : 0.23 مقابل 0.23

الصحة والسكان واصلاح المستشفيات : 398.97 مقابل 392.16

الشباب والرياضة : 35.46 مقابل 35.23

الاتصال : 21 مقابل 20.7

البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال : 2.31 مقابل 2.34

المجموع الفرعي : 4.276.3 مقابل 4.109.48

التكاليف المشتركة: 678.18 مقابل 474.98

المجموع : 4.954.47 مقابل 4.584,46.

وللإشارة فقد ترأس الجلسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة كما حضر راوية عبد الرحمان راوية، وزير المالية، ممثلا عن الحكومة.

إضافة إلى ومحجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، إلى جانب عددٍ من أعضاء الحكومة.