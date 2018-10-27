هكذا تم توزيع ميزانية التسيير في مشروع قانون المالية لـ 2019

ستشرع غدا الأحد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان في دراسة مشروع قانون المالية لـ 2019، حيث يعتمد المشروع على سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار.

ستدرس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان غدا الأحد مشروع قانون المالية لـ2019 أين سيعتمد المشروع على سعرمرجعي لبرميل النفط ب50 دولار.

وقد تضمن قانون المالية 2019 مبلغ قدره 4.954.47 مليار دج لتغطية نفقات التسيير مقابل 4.584.46 مليار دج سنة 2018.

فيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات:

رئاسة الجمهورية: 8.22 والتي كانت في سنة2018 “7.86” مليار دج

مصالح الوزير الأول : 4.49 والتي كانت في سنة2018 “4.45” مليار دج

الدفاع الوطني: 1.230 والتي كانت في سنة2018 “1.118.3” مليار دج

الداخلية والجماعات المحلية 418.4 والتي كانت في سنة2018 “425.57” مليار دج

الشؤون الخارجية : 38.06 والتي كانت في سنة2018 “35.21” مليار دج

العدالة : 75.86 والتي كانت في سنة2018 “74.54” مليار دج

المالية : 86.98 والتي كانت في سنة2018 “86.82” مليار دج

الطاقة: 50.8 والتي كانت في سنة2018 “50.8” مليار دج

صناعة ومناجم : 4.72 والتي كانت في سنة2018 “4.61” مليار دج

الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري: 235.29 والتي كانت في سنة2018 “211.81” مليار دج

المجاهدين: 224.96 والتي كانت في سنة2018 “225.17” مليار دج

الشؤون الدينية والاوقاف : 25.28 والتي كانت في سنة2018 “25.24” مليار دج

التجارة : 18.38 والتي كانت في سنة2018 “19.98” مليار دج

الموارد المائية : 14.14 والتي كانت في سنة2018 “14.01” مليار دج

البيئة والطاقات المتجدد : 2.13 والتي كانت في سنة2018 “2.13” مليار دج

الاشغال العمومية و النقل : 49.96 والتي كانت في سنة2018 “25.98” مليار دج

السكن و العمران و المدينة : 16.28 والتي كانت في سنة2018 “16.62” مليار دج

التربية الوطنية : 709.55 والتي كانت في سنة2018 “709.55” مليار دج

التعليم العالي و البحث العلمي : 317.33 والتي كانت في سنة2018 “313.33” مليار دج

التكوين و التعليم المهنيين : 46.84 والتي كانت في سنة2018 “46.84” مليار دج

العمل والشغل والضمان الاجتماعي : 153.7 والتي كانت في سنة2018 “154.01” مليار دج

السياحة والصناعات التقليدية : 3.2 والتي كانت في سنة2018 “3.15” مليار دج

الثقافة : 15.28 والتي كانت في سنة2018 “15.27” مليار دج

– التضامن الاجتماعي : 67.38 والتي كانت في سنة2018 “67.38” مليار دج

-العلاقات مع البرلمان : 0.23 والتي كانت في سنة2018 “0.23” مليار دج

-الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات : 398.97 والتي كانت في سنة2018 “392.16” مليار دج

-الشباب و الرياضة : 35,46 والتي كانت في سنة2018 “35.23”

-الاتصال : 21 والتي كانت في سنة2018 “20.7”

-البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال : 2.31 والتي كانت في سنة2018 “2.34 ”

-المجموع الفرعي : 4.276.3 والتي كانت في سنة2018 “4.109.48”

التكاليف المشتركة : 678,18 والتي كانت في سنة2018 “474.98”

المجموع : 4.954.47 والتي كانت في سنة2018 “4.584.46”.