هكذا تم توقيف المتهم الرئيسي في حرق سيارة زوجة صحفي بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن الجزائر، المشتبه فيه الرئيسي في حرق سيارة زوجة الصحفي، كما إنفرد به أول أمس موقع النهار اون لاين.

وتعود حادثة الحرق لتاريخ 10 أفريل 2019، بحي 20 أوت واد الرمان العاشور في المقاطعة الإدارية درارية.

وذلك بعد تحرّيات مستفيضة تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، مستعملة فيها جميع الوسائل القانونية المتاحة.

وباشرت من خلالها مصالح أمن ولاية الجزائر تحقيقات عميقة وموسّعة، انطلاقا من مسرح الجريمة.

حيث وثقت الشرطة العلمية مسرح الحادثة ورفعت جملة الآثار التي طالت المركبة جراء احتراق جهتها الأمامية ومحركها، شأنها شأن مركبة أخرى رابضة قربها مستها النار في بابها الخلفي.

وباستغلال المعطيات التقنية والدلائل العلمية، توصّلت المصلحة المحققة التابعة للمقاطعة الغربية للشرطة القضائية إلى التعرف وتحديد هوية المشتبه فيهما اللذان كانا على اتصال دائم فيما بينهما.

وبإشراف السلطات القضائية المختصة تم تمديد الاختصاص، مع وضع خطة عملياتية مدروسة مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي.

الذي بعد مواجهته بمختلف الدلائل والقرائن، إعترف باقترافه للفعل المنسوب إليه مرجعا السبب في ذلك إلى خلافات شخصية ناتجة عن تعاملات سابقة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيه الرئيسي أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بوضعه في الحبس المؤقت، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الثاني الموجود في حالة فرار.