هكذا تم توقيف صانع محتوى جزائري وزوجته الإيطالية في لبنان

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن توقيف صانع المحتوى الجزائري المعروف بلقاسم بن عروس وزوجته الإيطالية إيستر، اللذين اشتهرا عبر منصات التواصل الاجتماعي بحسابهما المشترك “KasoEst“، وذلك بتهمة التجسس.

ووفقاً للتقرير الذي نشرت تفاصبله صحيفة “الأخبار” اللبنانية ، فإنه تم اعتقال الزوجين بعد الاشتباه في قيامهما بالتقاط صور سرية بالقرب من مجمع “سيد الشهداء” الواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستخدام كاميرا من نوع GoPro مثبتة بنظام GPS واتصال بلوتوث وإنترنت، مع إمكانية التحكم عن بُعد. أثناء وجودهما داخل سيارة أجرة.

السلطات اللبنانية قامت بتسليم الزوجين إلى الأمن العام لاستكمال التحقيقات، بما في ذلك التحقق من طبيعة صورهما والأجهزة المضبوطة بحوزتهما، إضافة إلى التدقيق في أوراقهما الرسمية.

ويُعد بلقاسم بن عروس واحداً من صانعي المحتوى البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يركز محتواه على الترويج للسياحة والثقافات المختلفة، مع تسليط الضوء على جمال الجزائر وتشجيع استكشافها. ويحظى الزوجان بشعبية كبيرة بسبب سفرهما المستمر وتوثيقهما لتجارب فريدة من نوعها.