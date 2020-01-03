هكذا تم قتل طفل قاصر بولاية تيبازة

نشط رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتيبازة مراد عبد النور، ندوة صحفية، كشف فيها تفاصيل قتل طفل يبلغ 13سنة.

وكشف رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتيبازة أن الجريمة وقعت بسيدي عاشر.

حيث تم الإبلاغ عن اختفاء الطفل من قبل أهله، وبعد تكثيف التحريات والبحث تم العثور عليه جثة هامدة بمنطقة غابية منعزلة، تبعد حوالي 3 كلم عن المحيط العمراني.

للإشارة، فإن التقرير الطب الشرعي لم يحدد بعد أسباب الوفاة.

وحسب المتحدث، فقد تم عزل الطفل من طرف المشتبه به الرئيسي عن محيطه العائلي، لتنفيذ الجريمة.

كما شارك في هذه الجريمة الشنعاء، 4 مشتبه فيهم آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية، تم اتخاذ جميع الاجراءات، وتحديد المشتبه فيهم في قضية الحال، ليتم في نفس اليوم توقيفهم.

وسيتم تقديم اطراف القضية أمام النيابة، بعد استكمال الاجراءات القضائية.