هكذا تنازل بوشوارب عن حق الدولة لحداد!

مجمع «أو تي أر أش بي» اشترى 17 % من أسهم شركة «فرتيال» لدى الشريك الإسباني وتجاهل حق الشفعة

الشريك الإسباني كان يملك 34 % من أسهم الشركة مقابل 66 من المئة لـ«أسميدال»

مرسوم رئاسي في 2014 نصّ على زيادة مساهمة الدولة في المؤسسات ذات الشراكة في حالة التنازل من طرف أي شريك

تحصلت “الـــــنّـــهـــار” على وثيقة حصرية تتمثل في محضر الاجتماع الرسمي للجمعية العامة غير العادية لشركة «أسميدال» التي تعتبر أحد فروع شركة سوناطراك.

وهو الاجتماع الذي تم خلال التنازل عن 17 من المئة من أسهم شركة «فريتال» التابعة لشركة «اسميدال»

لصالح رجل الأعمال الجزائري وصاحب مجمع «او تي ار اش بي» علي حداد.

وحسب الوثيقة التي تحوز عليها «النهار»، فإن الاجتماع قد تم إجراؤه بتاريخ 26 جويلية 2016، في مقر

المجمع الصناعي «أسميدال» وحضره كل من الرئيس المدير العام للشركة «ل.مولود»، مدير المديرية العامة

لتسيير القطاع العمومي بوزارة الصناعة «أوملال.ع» ممثلا عن وزير الصناعة آنداك، عبد السلام بوشوارب،

بالإضافة إلى ممثل عن مصالح الوزير الأول آنداك عبد المالك سلال «ل.نادية»، بالإضافة إلى محافظي

الحسابات البنكية لمؤسسة «أسميدال» «د.فاطمةّ» و«ب.اسماعيلّ».

وحسب الوثيقة التي بحوزة «النهار»، فإن الجمعية العامة غير العادية التي اجتمعت، كانت خصيصا من أجل

التنازل عن الأسهم لصالح مجمع علي حداد، حيث تم التنازل عن 17 ٪ من الأسهم التي يمتلكها مجمع «فيلار

مير» الإسباني في شركة «فرتيال» العمومية التابعة لشركة «أسميدال»، التي تعتبر بدورها فرعا عن سوناطراك،

حيث تمتلك شركة «أسميدال» 66 من المئة من أسهم الشركة، و34 من المئة لصالح الشريك الإسباني، قام بالتنازل عن 17 من المئة منها لصالح مجمع حداد.

وأرجع أعضاء الجمعية والمسؤولون المجتمعون، أن الوضعية المالية لشركة «فارتيال» التي تعتبر شراكة بين

مؤسسة سوناطراك والمجمع الإسباني جد حساسة، وهو ما جعلها تتنازل عن 17 من المئة لصالح رجل الأعمال،

علي حداد، فضلا عن الموافقة التي منحتها مؤسسة «أسميدال» ومجمع «فيلار» الإسباني عن إمكانية التنازل

عن الأسهم، والتي تم فيها تجاهل قانون الشفعة بالنسبة لمؤسسة «أسميدال» في حال قرر الشريك الأجنبي التنازل عن أسهمه.

وأثبتت ذات الوثيقة، أن شركة «أسميدال» التي تمتلك 66 من المئة من أسهم شركة «فرتيال»، لم تمارس حقها

في الشفعة من أجل شراء 17 من المئة من الأسهم المتنازل عليها من الشريك الإسباني.