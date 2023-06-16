هكذا تناولت الصحافة الروسية لقاء الرئيسين تبون وبوتين

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس ، برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في قاعة جورجيفسكي في الكرملين.

وكان الرئيس تبون قد التقى في وقت سابق رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين.

وأشارت الصحافة الروسية أن هذه أول زيارة دولة يقوم بها الرئيس تبون لروسيا. كما تعد أول زيارة لرئيس جزائري إلى روسيا منذ 13 عاما.

وأفادت الصحافة الروسية أن هذا سوف يمثل انتقال التعاون الروسي الجزائري إلى مستوى جديد نوعيًا. خاصة بعد أن وقع رئيسا الدولتين على عدد من الوثائق المشتركة وإعلان الشراكة الاستراتيجية المتعمقة.

وأشار العالم السياسي ستانيسلاف تاراسوف، في تعليق لموقع Paragraph الروسي. إلى أن روسيا والجزائر تربطهما علاقات تاريخية قوية.

وقال “بدءًا من القرن التاسع عشر، حافظت الإمبراطورية الروسية على علاقاتها مع المنطقة خاصة الجزائر. في وقت لاحق، في العهد السوفياتي، شارك الاتحاد السوفياتي بمساعدة موسكو، في بناء العديد من الشركات بالجزائر.

وأضاف “الجزائر غنية جدًا بموارد الطاقة، ولديها إمكانات كبيرة، والتي، تعد ذات أهمية خاصة لأوروبا”.

وأضاف تاراسوف “على خلفية الفوضى التي حدثت في العالم العربي في عام 2011. عندما اجتاحت موجة من الثورات المنطقة، بقيت الجزائر مستقرة تمامًا. مما يجعلها شريكًا جذابًا ومهمًا للغاية”.