هكذا تنبأت رجاء الجداوي بوفاتها

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، وحظي بتفاعل كبير بسبب كلماتها التي أوحت للجمهور وكأنها شعرت بأنها سترحل قريباً.

وكانت الجداوي، قد صرحت في لقاء بالبرنامج الإذاعي”نحاول”، الذي قدمته على الراديو خلال شهر رمضان هذا العام: “الله أعلم سأكون موجودة معاكم في رمضان السنة القادمة وإلا لا.. وأتمنى تكونوا راضيين عليا”.

ورأى الجمهور أن الفنانة الراحلة، كانت قد تنبأت بوفاتها، خاصة أنها لم تكن مُصابة بعد بفيروس “كورونا”.

وأعلن عن إصابة رجاء بالفيروس، في أول أيام عيد الفطر، وتوفيت الأسبوع الماضي داخل مستشفى العزل في الإسماعيلية عن عمر ناهز 86 عاما.