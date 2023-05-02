هكذا تورط إطارات البنك في عملية التحويلات وفتح الحسابات خارج القانون

تواصلت جلسات محاكمة الوزير السابق للموارد المائية ارزقي براقي وزير الموارد المائية السابق. المتابع في قضايا الفساد.طالت وكالة الوطنية للسدود والتحويلات بصفته مدير الوكالة و من معه لليوم الثالث على التوالي بمحكمة القطب الجزائي. المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد استجواب المتهمين المتبقين. من فئة مديري و إطارات البنوك الى جانب أعضاء لجنة فتح الاظرفة بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. الذين انكرو جميع التهم المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا.

ووجها لوجه واجه القاضي و نيابة الجمهورية بالقطب المالي و الإقتصادي إطارات البنوك ( وكالة السلام بسطيف ،ترس بنك بعين بنيان. ووكالة بنك التنمية المحلية بولاد فايت بوقائع التحويلات و فتح الحسابات البنكي للمتهم رجل الاعمال”غ.ع”. بالرغم من أوامر خلية الاستعمال المالي القاضية بتجميد الحسابات البنكية لهذا الاخير. ضاربين بذلك قوانين المصرفية و الاوامر القضائية الصتدرة عن ديوان مركزي لقمع الفساد. و قاضي التحقيق بلقطب الاقتصادي و المالي عرض الحائط.

كما حاول نائب مدير وكالة بنك التنمية المحلية بولاد فايت المدعو (ي.ن) التنصل من مسؤوليته الجزائية من خلال “مسح الموس” بالمسيرة التجارية ” ت.ن”. كما قال عنها إنها هي من قامت بفتح الحسابات البنكية للمدعو “غ.ع”. بإعتبارها انها تحوز على الرقم السري للنظام الالي الخاص به. وأنها هي من إرتكبت الخطأ المتعلق بتدوين تاريخ إصدار رخصة السياقة على اساس انها تاريخ الميلاد المتهم “غ.ع”.

كما أن المتهمة مسيرة التجارية لذات البنك اعترفت بخطأ التي ارتكبته بخصوص تدوين تاريخ إصدار رخصة السياقة. على اساس انها تاريخ الميلاد المتهم “غ.ع”. كما قالت ” سيدي القاضي اعترف بخطئي هذا. بسبب ضغط العمل ،لكن المراقبة الاخيرة. والتدقيق في الملفات و المعلومات المدونة فيها تعود لنائب المدير الوكالة.