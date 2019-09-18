هكذا تورط براهمية في تبديد مال “البايلك” خلال البعثات الأولمبية بالخارج

كشفت تقارير رسمية عن تورط عمار براهمية عضو اللجنة الأولمبية ومسؤول البعثات الأولمبية في كل الخرجات، في ممارسات غير قانونية.

وحسب تقرير للمفتشية العامة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، تحوز النهار على نسخ منه، فإن براهمية استغل منصبه للتلاعب بأموال عمومية.

وتكشف مضامين التقرير أن براهمية استفاد من تكاليف سفريات إلى الخارج، إلى جانب التلاعب بمصاريف تنقلات وفود رياضية.

وحسب التقرير، فإن براهمية تورط في ممارسات مشبوهة خلال ترأسه البعثة الجزائرية في الألعاب العربية النسوية الرابعة بالشارقة فيفري الماضي.

نفس التلاعبات جرى تسجيلها خلال الألعاب الاولمبية للشباب بالأرجنتين في أكتوبر الماضي، أين جرى تسجيل عدم احترام الإجراءات القانونية في صرف تكاليف المهمة بالخارج.

نفس الأمر تم تسجيله خلال إشراف براهمية على وفد مشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وما يؤشر على وجود خطورة في تلك الاختلالات والتحفظات المسجلة، هو أن الاستفادة من تك الأموال تم من دون ترخيص وزارة الشباب والرياضة.

ويضيف التقرير أنه جرى تسجيل غياب أختام شرطة الحدود على جوازات السفر، وهو ما يعني غياب تبريرات لمصاريف المهمة بالخارج.

كما سُجل غياب تقارير عن مهمات كان يتسلم أموالا لأجلها، وهو ما يفرضه القانون بعد العودة من أي مهمة بالخارج.

وبالإضافة إلى غياب تقارير نهائية حول المشاركة الجزائرية بالمنافسات، تم تسجيل عدم تجهيز تبريرات بوثائق مرجعية لأوجه صرف مصاريف الإقامة.

وعلمت “النهار أونلاين” أن هذا التقرير الذي أوصت بشأنه المفتشية العامة فتح تحقيق معمق حوله، يوجد الآن على مكتب وزير الشباب والرياضة.