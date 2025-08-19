هكذا تورط شاب وقاصر في السطو على مجوهرات من منزل جارهما وإعادة بيعها لآخرين بالشراقة

تمكنت مصالح الضبطية القضائية ببابا حسن بالعاصمة من تفكيك لغز عملية سطو على منزل من قبل مجهولين قاموا بتسلق جدار المنزل وتحطيم الباب الرئيسي والاستيلاء على مجوهرات ثمينة، بعد عملية ترصد لصاحبه ليلة غيابه عن منزله.

ملابسات قضية الحال عالجت تفاصيلها محكمة الشراقة، ووجهت فيها الاتهام لأربع أشخاص منهم شاب وصديقه القاصر وصاحب محل لبيع الأوشحة والخمارات ومجوهراتي بالشراقة، حيث تم توجيه تهمة السرقة بالتعدد والتسلق وظرف الليل لكل من الشاب و صديقه القاصر الذي مثل كشاهد وحول على قاضي الاحداث الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت، فيما وجهت للبقية تهمة شراء أشياء مسروقة .

تفاصيل القضية تعود للاسبوع الفارط حين بدرت لذهن الصديقان فكرة سرقة منزل جارهما بعدما تأكدا من غيابه عنه منتصف ليلة الوقائع، على حد تصريحاتهما خلال المحاكمة حيث قاما بتسلق الجدار الخارجي للمنزل والتسلل داخله أين قاما بتحطيم الباب الرئيسي بواسطة مفك براغي، والولوج داخله ثم الاستيلاء على مجوهرات من المعدن الأصفر وأخرى من الفضة.

ليقوم المتهمان بعدها بعرض المسروقات للبيع حيث تقدم الشاب المدعو”ب.ش” البالغ من العمر 18 سنة لبيع خاتم و”لويزة” لصاحب محل بيع الخمارات و الاوشحة، بعدما أوهمه أن والدته توفيت وتركت له بعض المجوهرات وأنه طالب جامعي ويحتاج لمصاريف عدة وأنه يريد بيع مصوغات والدته للتصرف، الأمر الذي قبله المتهم صاحب المحل على حد تصريحاته خلال المحاكمة مؤكدا أنه اشتراها تضامنا مع الشاب بمبلغ 98 ألف دج وأنه استفسر قبلها عن مصدر المصوغات واقتنى بعد سرد قصته المزيفة.

من جهته أكد المتهم الثاني وهو صاحب محل مجوهرات أنه قام بتسليم المجوهرات التي قام باقتنائها لمصالح لضبطية القضائية خلال التحريات لكنه تبين أنها ليس لها علاقة بمصوغات الضحية المسروقة ونفى بشكل قاطع التعامل مع المشتبه فيهما الرئيسيان.

الضحية طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا في الملف مع إلزام المتهمان بدفع مبلغ 200 مليون سنتيم تعويض عن الضرر.

وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع 700 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم الرئيسي و 3سنوات حبيا نافذة مع 100 ألف دج ضد البقية مع الايداع رهن الحبس المؤقت بالجلسة، لتقضي المحكمة بتوقيع عامين حبسا نافذة ضد المتهم الرئيسي وعام حبسا نافذة ضد البقية.