هكذا تورط صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الأنعام في تحويل أزيد من 162 الف طن

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد إلى تاريخ 25 نوفمبر الجاري ملف قضية فساد مست الاقتصاد الوطني طالت مادة الذرة الموجهة لتغذية الأنعام، توبع فيها رجل اعمال صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الانعام الى جانب إطارات بمديرتي الضرائب و التجارة و تجار مناولة،وجاء سبب تاجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين .

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تم التحقيق فيها من قبل مصلحة البحث و التحري للدرك الوطني بعد قيام صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الانعام بمقرة دائرة المسيلة لإنتاج صناعة منتجات تغذية الحيوانات رفقة بقية المتهمين بالتسبب بتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي ،حيث أثبتت الخبرة التي انجزت بناء على تحقيقات اولية قامت بها الضبطية القضائية بانه تم تحويل بضاعة مستوردة لمادة الذرة فاقت قيمتها 162 الف طن، استفاذ منها رجل أعمال صاحب شركة خاصة من هذه التحويلات.

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، من بينها المضاربة غير المشروعة وتحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة.