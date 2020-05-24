هكذا توزعت إصابات فيروس كورونا على 48 ولاية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ليرتفع بذلك، عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، إلى8306 حالة إصابة مؤكدة.

بينما ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا، إلى 600.

وتم تسجيل 152 حالة شفاء جديدة، خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 4578.

وتوزعت حالات الإصابة بالفيروس على ولايات الوطن كما يأتي:

البليدة: 1078

الجزائر: 918

سطيف: 523

وهران: 523

قسنطينة: 418

عين الدفلى: 373

تيبازة: 309

تلمسان: 256

بجاية: 249

برج بوعريريج: 219

ورقلة: 188

المدية: 188

عنابة: 183

أم البواقي: 169

تيارت: 162

تيزي وزو: 146

باتنة: 143

بشار: 135

المسيلة: 134

الجلفة: 134

مـعـسـكـر: 129

خنشلة: 127

بسكرة: 121

سكيكدة: 117

بومرداس: 113

أدرار: 109

عين تموشنت: 97

غرداية: 91

سيدي بلعباس: 76

تيسمسيلت: 74

الشلف: 72

البويرة: 69

الوادي: 69

تبسة: 64

مستغانم: 63

الأغواط: 60

سوق أهراس: 58

قالمة: 57

جيجل: 57

ميلة: 52

نعامة: 52

غليزان: 42

الطارف: 29

البيض: 28

تندوف: 14

سعيدة: 8

إليزي: 5

تمنراست: 5