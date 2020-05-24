هكذا توزعت إصابات فيروس كورونا على 48 ولاية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ليرتفع بذلك، عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، إلى8306 حالة إصابة مؤكدة.
بينما ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا، إلى 600.
وتم تسجيل 152 حالة شفاء جديدة، خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 4578.
وتوزعت حالات الإصابة بالفيروس على ولايات الوطن كما يأتي:
البليدة: 1078
الجزائر: 918
سطيف: 523
وهران: 523
قسنطينة: 418
عين الدفلى: 373
تيبازة: 309
تلمسان: 256
بجاية: 249
برج بوعريريج: 219
ورقلة: 188
المدية: 188
عنابة: 183
أم البواقي: 169
تيارت: 162
تيزي وزو: 146
باتنة: 143
بشار: 135
المسيلة: 134
الجلفة: 134
مـعـسـكـر: 129
خنشلة: 127
بسكرة: 121
سكيكدة: 117
بومرداس: 113
أدرار: 109
عين تموشنت: 97
غرداية: 91
سيدي بلعباس: 76
تيسمسيلت: 74
الشلف: 72
البويرة: 69
الوادي: 69
تبسة: 64
مستغانم: 63
الأغواط: 60
سوق أهراس: 58
قالمة: 57
جيجل: 57
ميلة: 52
نعامة: 52
غليزان: 42
الطارف: 29
البيض: 28
تندوف: 14
سعيدة: 8
إليزي: 5
تمنراست: 5
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