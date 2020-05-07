هكذا توزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر ولايات الوطن

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكشف جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 5182 حالة.

بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب كورونا، إلى 483 وفاة.

هذا وتم تسجيل 126 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء من الفيرس إلى 2323.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس التاجي عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 880

الجزائر: 602

وهران: 298

عين الدفلى: 254

سطيف: 248

قسنطينة: 233

تيبازة: 193

برج بوعريريج: 171

بجاية: 151

تلمسان: 148

المدية: 124

ورقلة: 115

تيارت: 112

تيزي وزو: 111

أم البواقي: 102

عنابة: 92

الجلفة: 81

غرداية: 78

بسكرة: 73

مـعـسـكـر: 71

بشار: 69

باتنة: 64

عين تموشنت: 60

مستغانم: 60

سكيكدة: 60

الشلف: 59

سيدي بلعباس: 59

بومرداس: 56

تيسمسيلت: 55

أدرار: 52

خنشلة: 49

جيجل: 48

الوادي: 46

الأغواط: 42

تبسة: 37

غليزان: 37

البويرة: 32

قالمة: 30

المسيلة: 29

ميلة: 21

سوق أهراس: 20

الطارف: 19

نعامة: 15

تندوف: 9

البيض: 7

سعيدة: 5

تمنراست: 3

إليزي: 2