هكذا توزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 179 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة.

ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات بالفيروس، إلى 4447 حالة عبر 48 ولاية، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 463 وفاة.

في حين تماثل للشفاء 64 حالة خلال نفس الفترة، ليرتفع اجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1936.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس التاجي عبر ولايات الوطن كالآتي:

البليدة: 839

الجزائر: 536

وهران: 258

سطيف: 216

عين الدفلى: 214

قسنطينة: 185

تيبازة: 169

برج بوعريريج: 150

بجاية: 135

تلمسان: 117

تيزي وزو: 106

ورقلة: 88

المدية: 88

تيارت: 84

عنابة: 81

أم البواقي: 75

الجلفة: 70

غرداية: 68

بسكرة: 65

مستغانم: 60

مـعـسـكـر: 52

سيدي بلعباس: 51

سكيكدة: 51

بومرداس: 51

الشلف: 49

باتنة: 49

تيسمسيلت: 47

خنشلة: 46

أدرار: 46

جيجل: 46

عين تموشنت: 45

بشار: 42

الوادي: 40

الأغواط: 34

تبسة: 33

غليزان: 33

البويرة: 28

المسيلة: 26

قالمة: 24

ميلة: 16

الطارف: 16

سوق أهراس: 15

تندوف: 9

نعامة: 8

سعيدة: 5

البيض: 3

تمنراست: 3

إليزي: 2