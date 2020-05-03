هكذا توزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 179 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة.
ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات بالفيروس، إلى 4447 حالة عبر 48 ولاية، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 463 وفاة.
في حين تماثل للشفاء 64 حالة خلال نفس الفترة، ليرتفع اجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1936.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس التاجي عبر ولايات الوطن كالآتي:
البليدة: 839
الجزائر: 536
وهران: 258
سطيف: 216
عين الدفلى: 214
قسنطينة: 185
تيبازة: 169
برج بوعريريج: 150
بجاية: 135
تلمسان: 117
تيزي وزو: 106
ورقلة: 88
المدية: 88
تيارت: 84
عنابة: 81
أم البواقي: 75
الجلفة: 70
غرداية: 68
بسكرة: 65
مستغانم: 60
مـعـسـكـر: 52
سيدي بلعباس: 51
سكيكدة: 51
بومرداس: 51
الشلف: 49
باتنة: 49
تيسمسيلت: 47
خنشلة: 46
أدرار: 46
جيجل: 46
عين تموشنت: 45
بشار: 42
الوادي: 40
الأغواط: 34
تبسة: 33
غليزان: 33
البويرة: 28
المسيلة: 26
قالمة: 24
ميلة: 16
الطارف: 16
سوق أهراس: 15
تندوف: 9
نعامة: 8
سعيدة: 5
البيض: 3
تمنراست: 3
إليزي: 2
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