هكذا توسط هامل لرجل أعمال للحصول على قرض بقيمة 30 مليار

كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح العدالة قي قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، عن العديد من الخبايا التي كانت تحوم حول الحياة المهنية والشخصية للواء المتقاعد.

وحسب ما تحصلت عليه”النهار اونلان” نقلا عن مصادر على صلة بالتحقيق، فإنه وخلال الإستماع لأحد الشهود المسمى “م.م” وهو رجل أعمال، أين قال بأنه تعرف إلى عبد الغني هامل سنة 2000 عن طريق صديقهما المشترك شقيق الرئيس السابق”ع .ب”.

وأضافت مصادر”النهار اونلاين”، أن الشاهد قد قال بأن علاقته مع هامل استمرت لعدة سنوات، أين توجه رفقته إلى أحد المرقين العقارين بسطيف لاقتناء شقة كما قام بتجهيز هذه الشقة وتأثيثها له مجانا على حسابه الخاص.

كما كشفت التحقيقات مع الشاهد أن هامل توسط له لدى مدير بنك التنمية المحلية بسطاوالي سنة 2010 من أجل الحصول على قرض بقيمة30 مليار سنتيم، أين قال أنه حصل على الموافقة من أجل الحصول قرض، لكنه تراجع عن تحصيله وألغى المشروع.

وفي هذا السياق وحسب مصادر “النهاراونلاين”، فإن الشاهد قد قال بأنه كان يملك محجرتين ، وأن هامل لما كان قائدا جهويا للدرك الوطني عرض عليه الدخول في شراكة معه بمحجرة بعين تيموشنت رفض ذلك.

وأشار الشاهد في تصريحاته حسب ما أوردته مصادر “النهار” إلى أن علاقته مع هامل انقطعت شهورا قليلة بعد تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني كونه أصبح متكبرا.