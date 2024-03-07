هكذا تُحضر السلطات المحلية بالولايات لشهر رمضان

عكفت السلطات المحلية على ضمان كل شروط التحضير المحكم استعدادا لشهر رمضان الفضيل، بما يسمح بسيره في أمثل الظروف.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، عقد ولاة الجمهورية عدة لقاءات تنسيقية وتحضيرية جمعت كل المصالح المحلية ومختلف الفاعلين.

وتم بالمناسبة إتخاذ كل التدابير لحفظ الأمن والنظام العام والسكينة العمومية وفق ما يتناسب وخصوصيات الشهر الفضيل.

كما أشرف ولاة الجمهورية على افتتاح أسواق رمضان الجوارية، الخاصة بهذا الموسم المبارك.

وتتيح هذه الأسواق، انتظام وسهولة التموين بمختلف المواد الأساسية للمواطنين عبر جميع الولايات. وتمكين المتعاملين الاقتصاديين من الترويج لمنتوجاتهم.

وتم فضلا على ذلك تكييف مخططات النقل وبرامج رفع النفايات المنزلية وتعزيز النشاطات الثقافية والدينية مع تنظيم حملات تنظيف وتزيين المحيط وتهيئة المساجد والساحات العمومية.