هكذا حاولت “الزهرة الكحلة” تهريب 81 ألف أورو داخل دجاجة محمّرة بتواطؤ جمركي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم المدعو ” ك.اسماعيل”، 55سنة جمركي بمطار هوّاري بومدين والمتهمة ” ج.فاطمة” المعروة في المطار ب” الزهرة الكحلة”، تاجرة ” كابة” 63سنة.

ووجهت للمتهمين تهم استغلال الوظيفة وتلقي مزية غير مستحقة، والرشوة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وجاءت المتابعة القضائية في حق المتهمين الموقوفين في أعقاب احباط محاولة تهريب من مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر ب 81300 أورو، جزء منه كان مخبأ بداخل دجاجة طازجة ” مشوية”، بعد اخفاء المبلغ بداخل أحشائها من طرف المتهمة.

وكانت المتهمة تتأهب للسفر عبر طائرة الخطوط الجوية الجزائرية باتجاه مطار اسطنبول بتركيا بتاريخ 3 جانفي 2023.

وألقت شرطة الحدود في حدود الساعة العاشرة، على مستوى محطة الخطوط الخارجية الغربية بالمطار القبض على كل من المسماة ” فاطمة.ج” و”ك.اسماعيل”، جمركي بالمطار.

وهذا بعدما لفت انتباه مصالح الأمن حقيبة زرقاء اللون وبعد تمريرها عبر بوابة التفتيش المركزي، وعند تفتيشها يدويا عثر بداخلها على دجاجة مطهية وبداخل أحشائها مبلغ 4600 أورو إضافة إلى مبلغ مالي اخر يقدر ب2400اورو، موزع وسط الحقيبة.

أما الحقيبة اليدوية فضبط بها مبلغ مخبأ بإحكام يقدر ب 4300 أورو، من فئة 100أورو.

وعند تحويل المتهمة الى غرفة خاصة للتفتيش الجسدي ظهرت عليها علامات الارتباك ثم قامت باخراج شيء من صدرها وألقته بسلة المهملات، لتبين بأنه كيس أسود به مبلغ مالي ملفوف بشريط لاصق، يقدر ب 70 ألف أورو.

ومواصلة للتحقيق تبين أن الجمركي المتهم له تواطؤ مع المتهمة من خلال التفتيش الالكتروني للهاتف النقال، أين تم ضبط رسائل نصية على تطبيق واتساب، فيبر، ميسنجر، مع وجود صور لسلع وحقائب وهواتف نقالة ذكية، لها صلة بالقضية، باعتبار أنها هدايا كان يتلقاها الجمركي بغرض تسهيل تهريب الأموال من طرف المتهمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة لها 87حركة حدودية بين 14 مارس 1997و 2 ديسمبر 2022، وعليه تم توقيف الجمركي.

وخلال الجلسة تمسك كلا المتهمين بالوقائع المنسوبة اليهما، متراجعين عن اقوالهما الأولية، حيث صرحت المتهمة “ج.ف” بأن المبلغ المالي محل الجريمة، كان بغرض حجز غرفة لابنتها بالمطار نافية توجهها الى المطار بغرض السفر وتهريب الاموال، كما نفت تلقي الجمركي لهدايا وأموال كرشوة نظير السماح لها بنشاطها الاجرامي.