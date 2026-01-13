هكذا حاولت شركات إدخال ساعات وأجهزة الكترونية مشبوهة موجهة للتلاميذ

أجّلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد إلى تاريخ 3 فيفري الداخل ملف قضية فساد تتعلق بمحاولة إدخال سلع تروج للفساد الأخلاقي. ممثلة في ساعات وأجهزة الكترونية. متابع فيها حوالي 12 متهما بالإضافة إلى خمس شركات.

و بالرجوع الى تفاصيل قضية حال، فقد انطلقت بعدما ضبطت مصالح الجمارك بميناء وهران حوالي 20 حاوية مشبوهة، تحتوي على سلع خطيرة ذات طابع مناف للأخلاق. و على إثر عملية تفتيش دقيقة للحاويات، تبين أنها تحتوي على ساعات وأجهزة الكترونية موجهة للتلاميذ تروّج للشذوذ والانحراف الأخلاقي. ولواحق هواتف بها رسومات تسيء للقيم الدينية والوطنية. حيث أن هذه الشحنة حاول أصحابها إدخالها بتصريحات كاذبة وبفواتير مضخمة وبأسماء مستعارة.

المتهمون وجّهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، وهي تبديد أموال عمومية و الحصول دون وجه حق على وثائق مزورة. و استعمال مزور الزيادات الغير مبررة لبضائع محل التصريح ،جنحة إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ

هذا وقد جاء تأجيل جلسة المحاكمة بطلب من هيئة دفاع المتهمين إلى تاريخ 3 فيفري.

