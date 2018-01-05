هكذا حاولت عصابة” الشّحمة” إغراق العاصمة بالمخدرات ليلة رأس السّنة

أطاحت فرقة محاربة الإتجار غير الشرعي بمقاطعة الدّار البيضاء بالعاصمة، بعصابة “الشّحمة”، أتخذت من مزرعة “وزّان” ببرج الكيفان.

مستودعا لترويج المخدرات، كانت مهيأة للترويج ليلة رأس السنة الجديدة 2018،

لتسفر عملية مداهمة ليلا عن حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع من بينها “كيتيل” و” الإكستازي” و”بريغابرين”.

فضلا عن قطع من “الزطلة” مخبأة بإحكام داخل علبة أحذية، بغرفة نوم المشتبه فيه الرئيسي” ب، عمر” المعروف في الإجرام ب” الشحمة”

وجاء عملية توقيف المشتبه فيهم الأربعة ويتعلق الأمر بكل من المتهم الرئيسي” ب، عمر”، ز، عبد الرحيم”، “ناصر، إ ” و” محمد،س”، إثر معلومات مؤكدة وردت رجال الضبطية بالعاصمة.

ليلة رأس السنة 2018 عن وجود شخص، يروّج الحبوب المهلوسة، بمرزعة “وزان” ببرج الكيفان، واستغلالا للمعلومة، تم رسم خطة محكمة.

من خلال الترصد للمشتبه فيه بالمكان المذكور، حيث لوحظ تردد أشخاص غرباء عن المزرعة بغرض إقتناء السموم.

وعليه تم مداهمة المزرعة في حدود الساعة السابعة ونصف ليلا، أسفرت عن حجز 11 قطعة مجزأة من “الزطلة” وزنها 13غ.

مخبأة داخل علبة احذية، في نوم المتهم” ب،عمر” في منزل في طور الإنجاز،وحينها حاول المعني الفرار، بعد تبليغه عبر “sms”.

بوصول الشرطة، من قبل شريكه” ناصر.إ” الذي كان فوق سطح المنزل، في مهمة لحراسة المزرعة.

المتهمان الموقوفان أقرّا على بقية شركائهما ويتعلّق الأمر بكل “محمد.س” و”ز، عبد الرحيم” هذا الأخير ضبط بحوزته 117 قرص مهلوس.

مختلطة الأنواع منها “كيتيل”،و” الإكستازي” و”بريغابرين”،وقطعة ” زطلة” بوزن 4.06غ، ليتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية بالدار البيضاء.

فأصدر أمرا بإيداعهم الحبس المؤقت، بتهمة عرض المخدرات والأقراص الصيدلانية بطريقة غير شرعية على الغير، وبيع مواد صيدلانية.

وعرقلة مهام رجال الضبطية، وهي التهم التي أنكرها نسبيا المعنيون، خلال مثولهم للمحاكمة، وعلى إثره التمس وكيل الجمهورية.

في حقهم إنزال عقوبات تراوحت بين 5 و3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة بـ20 ألف دج، مع إحالة القضية للمداولة لاحقا .

ياسمينة دهيمي