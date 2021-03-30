هكذا حاولت عصابة “النينجا” إغراق العاصمة بالزطلة المغربية

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء لتاريخ13 أفريل المقبل ، الملف القضائي الذي تورط فيه 17 شخصا من بينهم 4 في حالة فرار .

المتهمون رسموا مخططا خطيرا لتهريب قناطير من القنب الهندي من الحدود البرية الغربية للبلاد وإغراق العاصمة بها.

وقام أفراد العصابة باستغلال فترة الحراك الشعبي وتوجه الأنظار إلى الاحتجاجات والمطالب الشعبية الداعية لتغيير النظام السياسي سنة 2019.

بارونا “الزطلة” المغربية وذلك تحت قيادة البارونان المكنيان”نينجا”و”الزايدي” المتواجدان في حالة فرار.

حيث أفشلت مصالح الأمن ببراقي المخطط وتمكنت من تفكيك عناصر شبكة عابرة للحدود بتوقيف المتهمين،.

أين حجزت ذات المصالح 50 كلغ من المخدرات كانت مخبأة بإحكام داخل كوخ ومغطاء بالخردوات وجلود الاغنام للتمويه.

حيث يحمل اغلب المتهمين في الملف كنيات منهم المدعو”ت،ج” المكنى “تريسيتي”، و”ف،ح” المكنى “البرموطة”.

بالإضافة إلى “ب،و” المكنى نينجا، “ق،س” المكنى”الدوقرو”، المدعو”خ،س”المكنى “منقوشة”.

كما تم توقيف المدعو”ق،ب”المكنى”سبيبيطة”،المدعو”ش،ه” المكنى”راسطو”، وأربعة منهم في حالة فرار.

المتهمون سيواجهون جناية تكوين جمعية أشرار مختصة في حيازة المخدرات من نوع القنب الهندي.

بالإضافة إلى المؤثرات العقلية لغرض البيع و الترويج شراء قصد البيع، التخزين، النقل عن طريق العبور، السمسرة، العود، حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

تحريك الدعوى العمومية جاء بتاريخ 2 مارس 2019 حين وردت معلومات لمصالح فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لبراقي مفادها قيام المدعو”ب،ي” بتخزين كمية معتبرة من المخدرات بمسكنه بحي براقي.

حيث و بالتنقل إلى مسكن هذا الأخير، ضبط بغرفة نومه كمية معتبرة من المخدرات، داخل كيسين مكتوب عليهما “القمح الذهبي”.

ويحتوي كل واحد على صندوق بلاستيكي من الشريط اللاصق بني اللون، الأول مفتوح يحتوي على 9 رزم كبيرة من المخدرات مختومة بشعار وكتابة علامة “JAGUAR”.

وكل رزمة كبيرة بها 5 رزم صغير التي تحتوي كل واحدة منها على 5 صفائح.

كما تم العثور على رزمة صغيرة مفتوحة تحتوي على 5 صفائح ، والصندوق الثاني مغلوق يحمل نفس المواصفات، حيث تقدر الكمية الإجمالية بـ 50 كلغ .

وباستجواب المشتبه فيه”ب،ي” كشف أنه قام بتخزين المخدرات لصالح كل من المدعو”ب،و” المكنى النينجا،ور،ل” المكنى”الزايدي”.

حيث تقدم إليه هذا الأخير على متن سيارة من نوع”4×4 وتكفل شخصيا بإخفاء وتخزين المخدرات بالكوخ المتواجد بحديقة مسكنه.

وأخبره أنه سيعود بعد يومين لنقلها وتسليمها لزبائنهم، وأنه قام رفقة شريكيه ببيع 2 كلغ من المخدرات.

وأضاف أن المشتبه فيهما كانا يقومان باقتناء القنب الهندي من دولة المغرب وإدخالها إلى الجزائر بطرقهما الخاصة.

وقال أن الكمية الإجمالية التي اقتنوها تقدر بواحد قنطار ونصف وأنه كان يتحاشى الظهور مع شريكيه من أجل الحفاظ على السرية في علاقته بهما.

وبتوسيع التحريات تم التوصل إلى 10 أشخاص من بينهم المكنى “تريسيتي”.

البارونان اجتهدوا في ضمان الاحترافية والسرية بتجنيد شباب و قصر لرصد تحركات الأمن

كما توصلت التحريات تردد المكنى “النينجا” على الملاهي الليلية بمنطقة الدواودة ولاية تيبارة، وعلى مسكن شريكه المكنى”الدوقرو” بأولاد سلامة بالبليدة.

وأقر “ب،ي” أن شريكيه يعدان باروني مخدرات – القنب الهندي – بكميات جد معتبرة، منتهجين طرق احترافية.

أين عملا على تجنيد مخبرين يعملون على تأمين تحركاتهما ورصد تحركات القوات الأمنية، واستغلال حتى القصر من حي المرجة الذي يقيمان فيه لذات الغرض.

كما تبين من خلال التحريات أن المشتبه فيهما الرئيسيان المكنيان”النينجا”والزايدي” كانا بصدد استغلال الاوضاع الأمنية السائدة في البلاد.

خاصة أثناء فترة الحراك الشعبي والاحتجاجات وانشغال مصالح الأمن بها من أجل تحطيم ارقام قياسية في مجال ترويج المخدرات بكميات ضخمة.

حيث أنهما يقومان بدخالها بطريقة غير شرعية من المغرب، حسب ما جاء به المشتبه فيه”ب،ت”.

وأكد المتهم “ر،ل”مصرحا أنه تعامل مع “ب،ي” في مجال ترويج المخدرات وكذا اسم شريك آخر يدعى”ع،ع”.

هذا الأخير الذي خضع للتحقيق بعد توقيفه بالقرب من قاعة الألعاب الكائنة بحيه “حي المرجة ببراقي التي تم تفتيشها.

أين عثر داخل عتاد”البابيفوت” 3 أسلحة بيضاء”كيتور و ساطور”، هذا الأخير اعترف بمعرفته بكل من البارونان”نينجا” و”الزايدي”.

وقال أنه يعرف ذراعهما الأيمن ويتعلق الأمر بالمكنى”سبيبيطة”و”البرموطة”.

وأكد أن ما ضبط بمنزل”ب،ي” يعد جزاء من الكمية الاجمالية المقدرة بـ قنطار ونصف من “الزطلة” المهربة من المغرب.

وذكر المشتبه فيه “ب،ق” أن المكنى “نينجا” وبحكم أنه مبحوث عنه في عدة قضايا من طرف مصالح الأمن يحوز على سلاح ناري من نوع “بندقية صيد بحرية.

كما يحوز على أسلحة بيضاء “سيوف مختلفة الأنواع و الاحجام” وإشارات نارية بحرية خطيرة من نوع “سينيال”.

قال أنه كان يستعملها للدفاع عن نفسه و التعدي على مصالح الامن في حالة محاولة القبض عليه.

كما توصلت التحريات إلى المشتبه فيه المدعو”ع،ع” الذي يعد أحد شركاء البارونين.

هذا الأخير الذي ألقي القبض عليه بعد مقاومة ومحاولة للفرار من مصالح الامن.

وقال المتهم برمي حقيبة يدوية ضبط بها على 27 قرص من المؤثرات العقلية من نوع”بريغابالين لليريزان.

كما تم العثور فيها على سلاح أبيض من نوع”كلونداري مسنن”، و مبلغ مالي يقدر بـ 4200 دج.