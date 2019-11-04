هكذا حاولت عصابة يهودية تونسية بفرنسا تحطيم تسويق التمور الجزائرية

كشف عبد المجيد خبزي، عضو لجنة التجار والحرفيين، مكلف بالجنوب، محاولة عصابة يهودية تونسية بفرنسا تحطيم تسويق التمور الجزائرية.

وأوضح في اتصال هاتفي مع “النهار”، أن يهود مرسيليا حاولوا التحكم في الأسواق الجزائرية عن طريق المصدرين.

وقال إن البعض من تمور الجزائر من نوعية “طولقة”، تذهب الى تونس وتسوق على أنها تونسية.

وتأسف خبزي، من تصرف بعض الجزائريين، الذين تواطؤوا مع هذه العصابة اليهودية التونسية، وسمحوا لها بتسويق المنتوج الجزائري على أنه تونسي.

وأشار المتحدث أن وزارتي التجارة والفلاحة تفطنتا، وتحاولان التصدي لهذه العصابة، قصد استرجاع مكانة تمور طولقة الجزائرية في السوق العالمية.

وقد قامت دولة تونس، بتصدير تمور، من صنف دقلة نور، يرجح أنها جزائرية.

يأتي هذا، حسب وثيقة المجمع المهني للتمور المشترك التونسي، والخاصة بانطلاق تصدير التمور لموسم 2019/2020.

وقد تم عقد جلسة عمل يوم الأربعاء 16 أكتوبر الماضي، بخصوص الاستعداد لتصدير التمور 2019/2020.

وتم الاتفاق مع المهنة وجميع الأطراف على موعد انطلاق تصدير التمور والذي كان بتاريخ 19 أكتوبر.

واشترط المجمع أن تنم تصدير التمور نحو كافة الجهات، باستثناء السوق المغربية، والذي تم انطلاقا من يوم الجمعة 1 نوفمبر.

وتم تحديد الأسعار الدنيا لانطلاق الموسم، بالنسبة للسوق المغربية، حيث حدد سعر دقلة نور شمروخ 5 كغ، بـ 7500 دينار تونسي.

أما دقلة النور شمروخ 2 كغ، فقد تم تحديد سعرها بـ 7700 دينار تونسي، ودقلة النور بث بـ 5500 دينار تونسي.

وأشار المجمع إلى أن الأسعار الدنيا، لانطلاق الموسم التي تم الاتفاق عليها يمكن أن تكون قابلة للتحيين.

ويأتي هذا وفقا لما تفرزه نتائج تقدم الموسم، وذلك بالاتفاق مع المهنة.