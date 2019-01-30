هكذا حاول البارون «الجابوني» وامرأتان إغراق العاصمة بالكوكايين والـ«إكستازي» مموهة بـ«الرّوز»

الشرطة أوقفت الناقل وصديقته بمحطة «آغا» متلبسين بحيازة 4 كبسولات و238 قرص

تقرّر، أمس الثلاثاء، بمحكمة الجنايات في الدّار البيضاء، محاكمة عناصر شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير الشرعي بالمخدّرات والمؤثرات العقلية.

على مستوى محور وهران، مغنية والعاصمة، إلى الدّورة الجنائية المقبلة، حيث يتابع في القضية 19 متهما من بينهم إمرأتان.

إحداهما ضبطت برفقة عشيقها «إلياس» بمحطّة النقل «آغا» في العاصمة.

أين كان في مهمة نقل كمية من «الكوكايين» والمهلوسات من نوع «إكستازي» مخبأة بإحكام في حزمات الأرز.

منها كيس يحتوي على 238 قرص، على شكل لعبة «دومينو»، وكذا 21 قرصا على شكل «مثلث» عليها علامة «S».

وحسبما تحوز عليه «النّهار» من معلومات حول وقائع القضية المنجزة من طرف فرقة مكافحة الاتّجار غير الشرعي للمخدرات لأمن وسط الجزائر.

فإنه بتاريخ 17 أفريل 2014، في حدود الساعة الـ6 مساء، تمّ توقيف شخصين في حالة تلبّس إثر دورية روتينية لعناصر الشرطة بمحطّة «آغا» بالعاصمة.

ويتعلّق الأمر بالمدعوين «ع.إلياس» و»ت.صبرينة»ّ، حيث ضبط بحوزة المشتبه فيه الأوّل «إلياس» كمية من المخدرات من نوع «كوكايين».

يقدّر بـ4 كبسولات بوزن 2.7 غ ملفوفة في كيس بلاستيكي، مخبّأة بإحكام وسط كميّة من «الأرُز».

وكمية أخرى من المؤثرات العقلية من نوع «إكستازي» متمثلة في 4 حزمات، كل حزمة ملفوفة في كيس تحتوي على 238 قرص، على شكل لعبة «دومينو».

وكذا 21 قرصا على شكل «مثلث» عليها علامة «S»، فضلا عن مبلغ مالي قدره 3 ملايين سنيتم.

أما الفتاة التي كانت برفقة المشتبه فيه فقدمت نفسها لمصالح الشرطة بهوية وهمية «ح.ش.هند».

ضبط بحوزتها هاتف نقال وتذكرتا سفر للنقل بالسكك الحديدية خط «وهران – الجزائر».

وصرّح المتهم الموقوف «إلياس» في محاضر سماعه، بأن المحجوزات تسلّمها مساء أمس، من عند المدعو» ياسين. ط» بعين الترك.

لإيصالها إلى الجزائر وتسليمها لأحد معارفه مقابل مبلغ مالي، ما عدا المؤثرات العقلية «إكستازي» فهي تخصّه.

كما اعترف المتهم بأنه يمتهن نشاط الاتجار في هذا النوع من المؤثرات العقلية منذ حوالي سنة، وأنه يتموّن بها من المدعو «بولي بوشوبو» بوهران.

بمعدّل 100 قرص شهريا مقابل مبلغ 850 دج لإعادة بيعها بالجملة، حيث أبرم عدة صفقات مع «بولي» الذي بدوره كان يتموّن من عند المدعو «ياسين».

هذا الأخير ربط اتصالا معه بعد انقطاع أخبار «بولي» وكلّفه بمهمة نقل الممنوعات محلّ الحجز.

وجرى سماع المتهمة «ت.صبرينة» التي أنكرت علاقتها بالاتجار في المخدرات،باعتبار أنها معتادة على التنقل مع صديقها إلى العاصمة وسكيكدة وغيرها.

بحكم عمله كسائق من دون أن يُعلمها بنشاطه، إذ وبعد إخضاع المعنية لنظام التعرّف الآلي على البصمات لتحقيق الشخصية.

تبيّن أنها متورّطة في قضية تحريض قاصر على الفسق، وبعد مواجهتها بالحقائق اعترفت بأنّها انتحلت هوية «هند. ش» لإبعاد الشبهات عنها.

وأفلح المحققون في الإطاحة بباقي عناصر الشبكة بعد مساعدة المتهمة «صبرينة» بالتنقل معها إلى مغنية ووهران، لتوقيف مموّني صديقها «إلياس».

من بينهم الشقيقان «ح. سيد أحمد» و«محمد» المقيمان بوهران، باعتبار أن الأخيرين كانوا يتموّنون بالمخدرات.

أحيانا من عند المدعو «إبراهيم» وأحيانا أخرى من عند «لطفي»، حيث أن «إبراهيم» يخفي «الإكستازي» لدى شخص يكنّى «دندونة».

كما أنها على دراية تامة بأن المشتبه فيهم كانوا يبرمون صفقات المخدرات و«المهلوسات» لدى المسّماة «منال» بحضور شخص يكّنى «نصرو».

وهو الصديق المقرّب لعشيقها الموقوف «إلياس».

ونصب رجال الضبطية كمائن محكمة لبعض العناصر التي كانت تتصل بالمتهم «إلياس» من بينهم المدعو «رضا» .

الذي اتصل به يطلب منه تموينه بـ»الحلوى» وكان يقصد «الإكستازي»،متفقا على موعد في منطقة برج الكيفان.

فضلا عن متّصل آخر يدعى «ب. إلياس» الذي ضرب موعدا للمتهم الموقوف «إلياس» لإبرام صفقة بغابة «الأقواس» بالمدنية.

ليتم إيقاف المشتبه فيه بمطعم بعد استدراجه، كما تمكّنت ذات المصالح من توقيف شقيق «إلياس» على مستوى حي بلوزداد.

ويتعلّق الأمر بالمدعو «ب. نصر الدين» الذي صرّح بأنه كان بصدد شراء كمية من المهلوسات من عند البارون «إلياس» بغرض استهلاكه، نافيا الاتجار فيها.

كما تمّ توقيف المتهم «إبراهيم. ز» المكنّى «حمية» بمسقط رأسه في وهران على متن سيارته من نوع «كليو كومبيس» بتاريخ 20 أفريل 2014.

وضبط بمسكنه 558 قرص مهلوس أزرق اللون من نوع «إكستازي».

إلى جانب المدعوين «س.يوسف»، و»ع. خير الدين» والمسمى «ح. محمد» المكنى «حمي» الذي كان على علاقة مع المسمى «إبراهيم.ز».

الذي كان على علم بنشاطه المشبوه، نافيا مشاركته. واستمرارا للتحريات .

تمّ بنفس التاريخ وفي حدود الساعة 11 ليلا، إيقاف المدعو «س.يوسف» المكنى «الجابوني» وبحوزته 3 ملايين سنتيم.

والذي تعود المخدرات المضبوطة بمنزله إلى «ع. خير الدين»، هذا الأخير جرى توقيفه وحجز 558 قرص «إكستازي».

إذ امتدت التحريات في القضية وكللت بتوقيف 19 متهما بينهم امرأتان «صبرينة» و»ج.وسيلة».

ليُحالوا بعد استكمال مجريات التحقيق معهم على محكمة الجنايات بالدار البيضاء لمحاكمتهم .

بتهم حيازة ونقل وبيع مواد مخدّرة والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة وانتحال هويّة الغير.